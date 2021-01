Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan și cei doi subprefecți, Laura Morar respectiv Daniel Prorociuc, sau vaccinat anticovid astăzi conform programărilor făcute. Iată ce au postat pe pagina oficială a instituției cei trei:

”Ne-am vaccinat pentru noi, pentru cei dragi, pentru colegi, pentru cei din jur! Am acționat responsabil, cu prețuire pentru cel mai mare cadou oferit omenirii, viața! Decizia de a ne vaccina ține de fiecare dintre noi, dar numai împreună, printr-un efort comun, vom putea învinge virusul. Până atunci însă, trebuie să fim atenți și să respectăm în continuare măsurile de prevenție sanitare, care și-au dovedit deja eficiența. Mesajul nostru este unul simplu și sincer, că fiecare dintre noi, și toți împreună, cu maturitate și responsabilitate, putem fi o voce prin care să oprim răspândirea epidemiei”.