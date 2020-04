Conducerea Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a intrat cu titlu interimar pe mâinile doctorului militar col. Daniel Ionuţ Derioiu. Numirea a fost confirmată de vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc, care a menționat că astăzi a luat act în mod oficial de demisia dr. Florin Filip. Colonelul Daniel Ionuţ Derioiu este medic la Spitalul Militar de Urgenţă „Regia Maria” din Braşov. El urmează să-şi stabilescă noua echipă de conducere a spitalului.

