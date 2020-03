Într-un comunicat de presă distribuit astăzi, conducerea Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava face apel la unitate și roagă corpul medical și populația să înțeleagă că se fac eforturi supraomenești pentru a trece cu bine peste toate. Noua conducere formată din managerul interimat Florin Filip și directorul medical Doina Elena Ganea, au transmis că ”cei de azi, care suntem uneori blamați, suntem de ieri care am salvat viețile multor oameni, care vă sunt copii, părinți, soți sau cunoscuți. Am salvat viețile oamenilor”.

”Suntem într-o situație de criză, putem să spunem fără a greși, că este un dezastru mondial. Toată lumea este afectată, din extremul orient până în America. Vedem zilnic pacienți pe jos prin spitalele din diverse țări, personal medical odihnindu-se pe sub banchetele de pe holuri. Este o situație nemaintâlnită. Tocmai de aceea rugăm corpul medical și populația să înțeleagă că se fac eforturi supraomenești pentru a trece cu bine peste toate. Dar pentru aceasta avem nevoie de ceva, înainte de materiale: avem nevoie de unitate . Unitate de acțiune a personalului medical, unitate din partea populației pentru a respecta regulile de protecție stabilite, încredere în personalul medical și în actul medical exercitat. Cei de azi, care suntem uneori blamați, suntem de ieri care am salvat viețile multor oameni, care vă sunt copii, părinți, soți sau cunoscuți. Am salvat viețile oamenilor.

Să ne rugăm Lui Dumnezeu să ne dea putere să rezistăm acestei situații, care știm când a început dar nu știm când se va termina nici în Suceava, nici în Romania și nici în lume”, se spune în comunicat.