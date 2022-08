Municipalitatea suceveană și-a dat acordul să facă parte dintr-un proiect de reabilitare și modernizare a rețelei de gaz metan din orașul Suceava, printr-un proiect pe fonduri europene promovat pe Programul Național de Redresare și Reziliență de către SC DELGAZ GRID SA Târgu Mureș, a anunțat primarul Ion Lungu.

”În acest sens am avut o discuție la sediul primăriei Suceava cu Directorul pentru Strategie și Tehnologie Rețea Gaz -Delgaz Grid Târgu Mureș domnul Tudor Pop, cu care am stabilit ca municipiul Suceava să facă parte din acest proiect, să schimbăm conductele metalice cu cele din polietilenă și să fie toate conductele de gaz îngropate în pământ. De asemenea am discutat posibilitatea alimentării cu gaz metan a Cartierului Tătărași, unde avem depus proiect pentru finanțare pe PNI Anghel Saligny”, a explicat Ion Lungu.