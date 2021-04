Proiect derulat de Confederația Caritas Româniaîn parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile.

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni (aprilie 2021 – noiembrie 2023), iar costul total eligibil estimat este de 263,383.97 Euro.

Proiectul„Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprjinul vârstnicilor din România!”pornește de la nevoia de coalizare a furnizorilorde serviciisocialeși socio-medicalepentruvârstnici, astfelîncâtaceștiasădevină o voce puternicăînsprijinulvârstnicilor din România. Se urmăreștecreșterea capacității de reprezentare a 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei SenioriNET, în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul politicilor sociale pentru vârstnici, în special privind practicile de finanțare a serviciilor din fonduri publice.

Doina Crângașu (Confederația Caritas România), Manager de proiect: Problemele cu care se confruntă vârstnicii sunt generate de reducerea gradului de autonomie și independență, ca urmare a patologiilor asociate vârstei – singurătate, sărăcie accentuată de veniturile insuficiente, lipsa unor rețele de suport comunitare, accesul dificil la servicii medico-sociale în proximitate. În acest context, serviciile sociale și socio-medicale pentru vârstnici sunt esențiale pentru creșterea calității vieți iacestora.

Obiectivele proiectului se centrează pe următoarele direcții:

Formalizarea rețelei informale SenioriNET pentru a deveniun actor relevant de dialog cu autoritățile.

Dezvoltarea organizațiilor membre SenioriNET pentru a derula acțiuni de advocacy în vederea contractării la nivel local și județean de servicii sociale și medicale dedicate persoanelor vârstnice.

Creșterea nivelului de informare și constientizare privind drepturile vârstnicilor din România. În acest sens, va fi elaborată o Cartă Albă a Drepturilor persoanelor vârstnice care va constitui documentul de poziție al campaniei de advocacy. Se urmărește, totodată,realizarea unei petiții și strângerea a 10.000 de semnături în vederea susținerii drepturilor vârstnicilor din România.

Mărirea gradului de reprezentare a rețelei SenioriNET în platformele europene de profil, în vederea reprezentării intereselor vârstnicilor din România la nivel european și preluarea de bune practici.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 60 de ONG-uri furnizoare de servicii socio–medicale pentru vârstnici sau care lucrează cu aceștia. Alegerea este justificată de nevoile acestora: profesionalizare, advocacy, asigurarea finanțării serviciilor.Beneficiarii indirecți sunt vârstnicii care vor primi servicii adaptate nevoilor lor.

În 2013, Confederația Caritas România și Asociatia Four Change au fost printre membrii fondatori ai SenioriNET-rețeaua furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu din România, cu scopul de a crește accesul vârstnicilor la aceste servicii. Încă de la înființare, SenioriNET a derulat activități pentru apărarea drepturilor vârstnicilor din România și promovarea serviciilor socio-medicale pentru aceștia, a elaborat propuneri de politică publică pentru accesul vârstnicilor la servicii de îngrijiri la domiciliuși a participat la consultări cu diferite autorități centrale și locale pe problematica vârstnicului.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și cresterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.