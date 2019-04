Duminică, 7 aprilie, ora 11,00, în Sala Mică a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, va avea loc conferinţa „Evreii din Romănia în context european: asemănări şi deosebiri”, susţinută de Andrei Oişteanu, bine-cunoscutul istoric al religiilor şi mentalităţilor. Conferinţa va fi moderată de actorul Ion Caramitru, directorul TNB. fiind urmată de o sesiune de autografe. Apărute la Editura Polirom, în Seria de autor „Andrei Oişteanu”, volumele vor putea fi achiziţionate la eveniment.

„Istoria evreilor din România – susţine autorul – este mai puţin cunoscută în lume. Alte comunităţi evreieşti din Europa centrală şi răsăriteană (Rusia, Polonia şi chiar Ungaria) au fost mai vocale şi mai vizibile. Încerc să dau culoare acestei pete, dacă nu chiar albe, măcar gri. Mai ales că a fost o comunitate numeroasă şi importantă. În 1939, evreii din România Mare numărau circa 800.000 de suflete, fiind a treia comunitate din Europa şi a patra din lume, după Polonia, Uniunea Sovietică şi SUA. O comunitate cvasi-eterogenă, dar totuşi unitară, cu un aport deosebit la istoria economică, socială şi culturală a României. Cam o treime dintre ei au pierit în Holocaust, ceilalţi au fugit din calea comunismului. Evenimentul fundamental care a marcat diferenţa dintre evreii din România şi cei din Europa a fost neacordarea cetăţeniei evreilor-români odată cu adoptarea Constituţiei «liberale» din 1866. România a ratat sincronizarea cu Europa, un fapt cu consecinţe socio-politico-culturale majore: apariţia antisemitismului economic (pe lîngă cel rasial şi religios); întărirea instituţiilor comunitare proprii; apariţia avant la lettre a mişcării sioniste în spaţiul românesc etc. Evreii din România sunt altfel pentru că (şi în măsura în care) România este altfel.”

Andrei Oişteanu este cercetător, membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie a Religiilor (Academia Română), profesor asociat la Facultatea de Litere (Universitatea din Bucureşti). Cărţi publicate: Grădina de dincolo. Zoosophia (1980, 2012); Motive şi semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească (1989); Cutia cu batrâni (roman) (1995, 2005, 2012); Mythos & Logos (1997, 1998); Cosmos vs Chaos: Myth and Magic in Romanian Traditional Culture (1999); Imaginea evreului în cultura română (2001, 2004, 2012) (Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania – Asociaţia Bucureşti); Das Bild des Juden in der rumanischen Volkskultur (Konstanz, 2002); Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească (2004, 2013); Religie, politică şi mit. Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu (2007, 2014); Il diluvio, il drago e il labirinto: Studi di magia e mitologia europea comparata (Verona, 2008); Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures (University of Nebraska Press, 2009) (Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române; Premiul B’nai B’rith Europe); Konstruktionen des Judenbildes (Berlin, 2010); Narcotice în cultura română (2010, 2011, 2014) (Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România); Les Images du Juif: Cliches antisemites dans la culture roumaine (Paris, 2013); Rauschgift in der rumanischen Kultur (Berlin, 2013); Sexualitate şi societate: Istorie, religie şi literatură (2016, 2018) (Premiul “Scriitorii anului 2016); L’immagine dell’ebreo: Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro-orientale (Livorno, 2018).

Andrei Oişteanu a fost distins cu Ordinul Naţional Steaua României de Preşedintele României (2006) şi cu Ordine della Stella della Solidarietà Italiana de preşedintele Italiei (2005).