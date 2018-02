Kevin Hogan, autorul bestseller-ului “Psihologia persuasiunii”, vine pentru prima dată în România, în data de 15 martie 2018, pentru a susţine o conferinţă cu adevărat specială, în cadrul căreia va vorbi despre secretele limbajului non-verbal şi despre noile strategii de comunicare în afaceri. Evenimentul internaţional “Influenţa invizibilă” este organizat de Black Card Events şi va avea loc la Palatul Parlamentului.

Conferinţa se adresează în special antreprenorilor, managerilor, oamenilor de vânzări din online şi offline sau psihologilor, şi îi vor ajuta pe aceştia să înţeleagă rolul vital pe care îl joacă limbajul nonverbal în procesul de comunicare persuasivă.

În prima sesiune a zilei, participanţii vor învăța cele mai importante aspecte ce țin de limbajul corpului, care este aproape invizibil pentru majoritatea oamenilor. Participanţii la conferinţă vor înţelege mecanismele de funcţionare a limbajului corpului şi vor depista îndată când interlocutorul nu este sincer în timp ce comunică

Sesiunea a două se concentrează pe tipul de comunicare care este, de cele mai multe ori, înţeles greşit, şi anume comunicarea nonverbală. Deși adesea nu ne dăm seama, diferența dintre un răspuns pozitiv sau unul negativ, nu este făcută de ceea ce spui cu ajutorul cuvintelor, ci este comunicarea nonverbală, care determină rezultatul final în majoritatea interacţiunilor umane.

Cine este Kevin Hogan?

Kevin Hogan este doctor în psihologie, speaker, consultant şi formator corporative. Este autorul a 24 de cărți, dar este renumit peste tot pe planetă pentru bestseller-ul “Psihologia persuasiunii: Cum să convingi pe alții să gândească la fel ca tine”.

În ultima decadă, Hogan a devenit expert în limbajul corpului pentru Wall Street Journal, ABC, Fox, BBC, The New York Times, Toronto Sun, New York Post , Forbes, Investors Business Daily, Cosmopolitan şi multe altele. A predat persuasiunea și influență la Universitatea din St. Thomas Management Center şi a format abilități de persuasiune, vânzări și marketing pentru liderii din guvernul polonez, angajații Mutual of Omaha, Novazymes, Madden Media, Boeing, Microsoft, Starbucks, Cargill, Pillsbury, Carlson, Fortis, Maserati, Statul Minnesota, 3M, The United States Postal Service și numeroase alte companii Fortune 500.

Conferinţele, seminariile și atelierele sale ajută companiile să vândă, să comercializeze și să comunice mai eficient. Cercetările sale de ultimă oră în mintea și înțelegerea dură a comportamentului consumatorilor, sunt unice în lume, aceste tehnici şi strategii nemaifiind vreodata abordate de altcineva.

Mai multe detalii despre conferinţa “Influenţa invizibilă”, care va avea loc la Palatul Parlamentului, în data de 15 martie 2018, gasiţi pe www.blackcardevents.ro.