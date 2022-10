În perioada 4–6 noiembrie, Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza Conferinţa naţională cu participare internaţională „Noi valențe ale medicinei moderne. Importanța multidisciplinarității în asigurarea unui act medical de succes”. Aflat la prima ediție, evenimentul va reuni medici, asistenți medicali, tehnicieni dentari, fizioterapeuţi, dieteticieni și alți profesioniști din domeniul medical și din domenii adiacente. Asta, pentru a scoate în evidență nevoia și importanța unei strînse colaborări între toți cei care contribuie la realizarea actului medical.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating