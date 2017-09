Peste 20 de profesori de top ai centrelor internaţionale Helen Doron English din Bucureşti, Brăila, Constanţa, Galaţi, Bacău şi Focşani, s-au reunit, vineri 1 septembrie, la Brăila, unde a avut loc Conferinţă Naţională Helen Doron English.

Inovațiile internaționale din domeniul educației, precum și noutățile metodologice privind predarea limbii engleze pentru copii și adolescenți au stat la baza discuțiilor dintre profesorii şi antreprenorii din domeniul educaţiei. Totodată, au fost lansate cursuri noi pentru gradiniţie (Nat and Friends şi Polly Follows the Stars), cursuri noi pentru teatru în limba engleză (A Tale of Two Tails) şi cursuri aprofundate pentru pregătirea adolescenţilor pentru examenele internaţionale de limbă engleză, precum Cambridge (cursul Teen Success, nivelul B2 în cadrul european comun de referință pentru limbi străine).

Pe lângă prezentarea noutăţilor, profesorii angajaţi ai centrelor internaţionale Helen Doron English din România au participat şi la un training organizat de un cunoscut formator în domeniul didacticii limbii engleze, care a susţinut şedinţe de formare în peste 20 de ţări.

“Profesorii de limbă engleză din centrele din România sunt foarte bine pregătiţi, însă anual trebuie să îi ţinem la curent cu cele mai noi metodologii şi produse educaţionale, pentru a se adapta la noile cerinţe ale momentului şi ale viitorului. Şi anul acesta am avut onoarea de a-l avea alături pe unul dintre cei mai buni traineri pentru limba engleză şi ne dorim ca profesorii noștri să implementeze noile practici în activitatea lor. În acelaşi timp, am reuşit să implementăm un nou concept de educaţie în sistemul românesc, şi anume educaţie prin învăţare distractivă, deoarece studiile internaționale au demonstrat că prin activităţi antrenante, pe placul copiilor, aceștia pot învăţa mult mai repede şi mai eficient”, declară Ștefania Filip, Master Francizor pentru Helen Doron English România Sud-Est.

Helen Doron English este o instituţie internaţională cu un succes de 30 de ani în predarea limbii engleze pentru copii de la 0 la 18 ani. Peste 2 milioane de copii din intreaga lume vorbesc astăzi engleza datorită Helen Doron English. Centrul Internaţional Helen Doron English din Constanţa a fost nominalizat la Gala “Zece Oameni de Valoare pentru Constanţa”, pentru prestigioasa activitate din domeniul educaţiei copilului.