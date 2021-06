Colegiul Psihologilor din România – filiala Constanța organizează, în perioada 10 – 12 iunie 2021, în stațiunea Mamaia, la Hotel Victoria, a III-a Ediție a Conferinței “Psihologia în context multicultural”, menită să atragă atenția asupra necesității dezvoltării prevenției și intervenției psihologice în special în actualul context pandemic.

Evenimentul științific, desfășurat în sistem hibrid (fizic și online) , va fi deschis de prezentarea în plen a prof. univ. dr. Dragos Iliescu, de la Universitatea din București, cu tema Considerații privind adaptarea cross-culturală a instrumentelor de măsurare a sănătății mintale, o temă adaptată contextului actual și va continua cu 4 workshop-uri susținute de psihologi din România și Germania, respectiv:

Rolul serviciilor de telepsihologie oferite respondenților de primă linie în combaterea efectelor pandemiei Covid-19 – Marineanu Vasile, Centrul Militar Național de psihologie și Sănătate Comportamentală , MAPN

O introducere in R și analiza modernă a datelor – George Gunnesh-Luca, Universitatea Friedrich-Alexander , Erlangen-Nürnberg, Germania

Valori în acțiune, mecanisme de coping cognitiv și satisfacția față de viață în contextul credinței religioase – Prof. univ. dr. Adrian Roșan Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca

Emoție și cogniție în psihoterapie – Prof. univ. dr. Cătălin Nedelcea, Universitatea Bucuresti, conf. univ. dr. Iulia Ciorbea, Universitatea Ovidius Constanta

“Ne bucurăm că am reușit să organizăm, chiar dacă momentan în sistem hibrid, una dintre cele mai importante conferințe adresate psihologilor, conferință la care vor participa fizic aproximativ 70 de persoane, iar online vor fi conectați alți 200 de colegi. În perioada pandemiei am învățat multe, întreaga echipă a filialei din Constanța a Colegiului Psihologilor fiind în prima linie în lupta cu pandemia. Am oferit 24 de ore din 24 consiliere psihologică persoanelor care au suportat mai greu veștile negative vehiculate non stop în spațiul public. Dacă am învățat ceva valoros, acel lucru a fost că este importantă, fără doar și poate, sănătatea noastră fizică, însă poate la fel de important este păstrarea sănătății mentale în astfel de momente de criză. În cadrul conferinței, vom împărtăși fiecare din experiențele trăite în perioada pandemiei, ce metode de intervenție a aplicat fiecare și, de ce nu, vom stabili și un ghid de bune practici pentru psihologi, ghid care să-i ajute să gestioneze mai bine problemele și angoasele societății atunci când trecem prin astfel de crize”, declară Prof. univ. dr. Mihaela Rus, preşedintele Colegiului Psihologilor din România – filiala Constanţa.

Conferința poate fi accesată și online – http://bit.ly/conferinta-psihologie-2021