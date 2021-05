Antreprenorii români despre nevoia transformării educației: ”Școala trebuie să pregătească elevii pentru meseriile viitorului, nu ale trecutului. Să se concentreze pe abilitățile copiilor, nu doar pe competențe”

Marius Ștefan, CEO Autonom: Nu angajăm un candidat pentru ceea ce știe într-un anumit domeniu, ci pentru comportamentul și atitudinea sa

Dragoș Anastasiu, cofondator SuperTeach: Școala românească pregătește copiii pentru meseriile trecutului, nu ale viitorului

Felix Tătaru, cofondator SuperTeach: 80% din ceea ce învață copiii provine din activitateadin afara orei de curs, ei învață din interacțiuni și experiențe

Măriuca Talpeș, CEO Intuitex:Este important ca dascălii să descopere noi stiluri de a face lecții

Specialiștii spun că generațiile actuale de copii vor avea, pe parcursul vieții lor, cel puțin șapte locuri de muncă. De asemenea, aproximativ 85% din meseriile care vor exista peste 10 ani nici nu au fost inventate încă. Și atunci cum putem pregăti astăzi copiii pentru lumea în care vor trăi ca adulți, cum îi pregătim pentru viitor, pentru a se adapta mai ușor, a învăța din greșeli, a fi creativi și curioși, pentru a identifica o oportunitate, în esență cum le dezvoltăm spiritul antreprenorial elevilor de azi? Aceasta a fost tema dezbătută în cadrul Conferinței SuperTeach ”Revoluția Mentalității în Educație – Copiii de azi, antreprenorii de mâine”, desfășurată sâmbătă, 29 mai a.c, alături de antreprenori de succes din România, profesori și experți în educație.

”Nimic nu trebuie să împiedice dascălii să facă ora și materia predată atractive pentru elevi”

Pornind de la studiul publicat de banca Mondială privind așteptările pe care economia le are de la viitorii adulți, actualii elevi, Măriuca Talpeș, CEO Intuitex, a vorbit despre gândire analitică și inovare, despre inteligență emoțională și reziliență la stres și mai ales despre importanța curiozității și a schimbării modului în care privim eșecul. ”Dacă ar fi un lucru despre care să spun că trebuie făcut urgent din acest moment în România, acesta ar fi să învățăm cât mai aplicat și să nu le mai dăm copiilor probleme bine definite pentru că în viață problemele sunt incomplete, nu sunt clare și trebuie să le rezolvăm având multe necunoscute”. Ce pot face profesorii la clasă pentru a le dezvolta elevilor gândirea analitică, creativitatea și capacitatea de comunicare? ”Este important ca dascălii să descopere noi stiluri de a face lecții, să experimenteze, să împacheteze subiecte uneori plictisitoare pentru copii în haine interesante. Problema nu este curriculumul, nimic nu trebuie să îi împiedice să își prezinte materia într-un mod atractiv”, a punctat Măriuca Talpeș.

Marius Ștefan, CEO Autonom, le-a oferit dascălilor prezenți la conferință o lecție de antreprenoriat din care se pot inspira pentru a-i ajuta pe elevi să fie pregătiți pentru meseriile viitorului, dar și pe ei înșiși, pentru dezvoltarea personală. ”La toate interviurile noastre de angajare, noi ne concentrăm pe atitudine și comportament, nu pe competențe, nu pe ce știe efectiv candidatul dintr-un anumit domeniu”. Care sunt instrumentele prin care Autonom are succes și înregistrează creșteri de business importante în fiecare an, fiind recunoscut ca unul dintre cei mai buni angajatori din țară? ”Primul instrument care ne-a dus către succes este cititul. Toți angajații grupului Autonom au în contract stipulată obligativitatea de a citi o carte pe lună. Acesta este elementul cheie care este aplicat în companie de 10 ani și care ne-a adus succes. Apoi, fiecare coleg din companie petrece peste 50 de ore pe an în traininguri. Cu alte cuvinte, ceea ce citim învățăm să și aplicăm”.

16 abilități către o lume nouă, cu noi meserii

Care sunt abilitățile pe care trebuie să le aibă tinerii pentru a supraviețui pe piața muncii peste zece ani? Ciprian Stănescu, coordonatoral Social Innovation Solutions (SIS) și fondator al platformei de evenimente despre viitor “Future Summit”, a punctat abilitățile sociale, cum ar fi comunicarea interpersonală și empatia, autonomie în învățare, gândire critică și rezolvarea problemelor complexe, abilitățile digitale, antreprenoriale și abilitățile de leadership și spirit civic, printre care se numără flexibilitate cognitivă și ascultarea activă, media & public speaking și capacitatea de a conduce echipe. ”În aceste condiții, școala ar trebui să urmareasca să dezvolte în copii aptitudini precum gândirea critică, creativitatea, comunicarea, inițiativa, adaptabilitatea și curiozitatea”, a precizat antreprenorul.

La rândul său, Mona Șerban, facilitator de Mentalitate Deschisă în Educație, a vorbit despre importanța de a răsturna paradigma actuală în care pregătim elevii pentru o anumită meserie și a le insufla spiritul antreprenorial, în schimb. ”Avem o listă limitată de meserii pe care să le facem pentru a avea succes în viață (medic, avocat, profesor etc), dar să nu uităm că societatea se dezvoltă și avem nevoie și de alte tipuri de servicii, să petrecem timp liber de calitate în săli de sport, la concerte, cu ajutorul unor oameni cu meserii diverse, care să ne ofere ceea ce avem nevoie acum și în viitor”, spune Mona Șerban.

”Elevii se întâlnesc cu prima Românie la școală, iar școala și dascălii au menirea de a descoperi măreția din fiecare copil”, a punctat Felix Tătaru, inițiator și cofondator SuperTeach. ”80% din ceea ce învață copiii învață în afara orei, a materiei predate. Ei învață din interacțiuni, din mediul înconjurător, în pauze. Pentru a-i pregăti cu adevărat pentru viitor ar fi important să îi ajutăm să se cunoască pe ei înșiși deoarece atunci când nu știm ce ne rezervă viitorul este bine să știm ce daruri avem, ce valori avem fiecare dintre noi, și poate ce ne lipsește și cum să devenim mai buni”.

La rândul său, Dragoș Anastasiu, cofondator SuperTeach, a explicat motivele pentru care antreprenorii din România se implică în educație și care sunt nevoile pieței muncii din țara noastră. ”Una dintre marile probleme ale României este depopularea, iar antreprenorii resimt serios acest lucru deoarece nu mai găsesc forță de muncă. De asemenea, în România mai există o problemă care ține de competențe pentru că școala nu livrează ceea ce trebuie, pregătind elevii pentru meseriile trecutului, nu ale viitorului. Dar poate cea mai mare problemă a noastră este cea care ține de mentalitate, pentru că dacă poate reușești să treci peste problema numerică sau de calitate, nu poți trece peste o atitudine nepotrivită”.

Gala SuperTeach 2021 – România de mâine începe cu profesorii de azi

În cadrul Conferinței de sâmbătă, 29 mai, fondatorii SuperTeach au lansat către toți antreprenorii și reprezentanții mediului de business din România invitația de a participa la Gala SuperTeach din 16 iunie și a se alătura astfel proiectului de transformare a educației din România. Evenimentul, organizat în format hibrid, va celebra comunitatea profesorilor SuperTeach, formată din 30.000 de dascăli din întreaga țară, și va avea, de asemenea, și o componentă caritabilă, prin care oamenii de business pot suține cauza asociației. Mai multe informații despre Gala SuperTeach pot fi găsite pe website-ul asociației: http://bit.ly/GalaSuperTeach

Totodată, în cadrul conferinței, organizată în parteneriat cu Telekom România, SuperTeach a anunțat următoarele evenimente dedicate profesorilor, pentru perioada următoare:

2 iunie, ora 17.00 – Atelier SuperTeach – Predare cu Mentalitate Deschisă, facilitat de Jenica Tănase, profesor pentru învățământul primar în Galați;

3 iunie, ora 17.00 – Webinar ”Cum dăm/primim feedback”, susținut de Carmina Vakulovski, profesor pentru învățământul primar în Brașov;

5 iunie, ora 10.00 – Conferința online SuperTeach București

8 iunie, ora 17.00 – Webinarul ”Gândirea critică: Abilitate esențială a secolului 21 pentru noi și copiii noștri”, susținut de Mona Șerban, profesor de limba engleză, Pitești.

Webinariile sunt deschise tuturor profesorilor, în limita locurilor disponibile. Detalii despre modalitatea de participare vor fi disponibile pe site-ul și pe pagina de Facebook a proiectului.