Proiectarea configurației dvs. ideale pentru bucătărie poate fi un proces copleșitor, din cauza numărului mare de opțiuni viabile de pe piață astăzi. Constrângerile bugetare și de spațiu vă pot împiedica să atingeți estetica dorită.

Puteți face din bucătărie piatra de temelie a casei dvs. în mai multe moduri. O opțiune modernă de luat în considerare este să aveți un cuptor încorporat și o plită electrică separată în bucătăria dvs. În acest articol, vom examina beneficiile și logistica de a avea elementele unui cuptor ca unități separate.

Având plita și cuptorul electric separat, îi puteți oferi bucătăriei dvs. un design spațios și deschis. Această configurație poate fi atât elegantă, cât și convenabilă pentru cei pasionați de gătit. Alegerea unei plite separate și a cuptorului încorporat vă poate economisi spațiu de depozitare și poate reduce aglomerația din bucătărie.

Totuși, achiziționarea de unități separate poate solicita extinderea bugetului pentru a se potrivi acestor opțiuni. Atunci când stabiliți dacă vi se potrivește sau nu acest tip de configurație, există mai multe lucruri de luat în considerare:

Buget

Pe lângă prețul plitei și al cuptorului încorporat, comparativ cu un aragaz clasic, ar trebui să țineți cont de toate costurile secundare potențiale. În afară de achiziționarea unuia dintre aceste modele de plită și cuptor, ar trebui abordate și costurile de instalare, pregătire a casei / bucătăriei (instalarea conductelor de gaz sau electrice corespunzătoare), eventualele reparații și opțiuni de înlocuire.

Dimensiune

Plitele standard variază în lățime, de obicei fiind echipate cu patru sau cinci arzătoare. Deși acest lucru poate fi adecvat pentru majoritatea bucătăriilor, dacă pregătiți mese mari și elaborate, ar putea fi util să luați în considerare arzătoare suplimentare. Rețineți că o configurație mai mare a suprafeței de gătit va necesita spațiu suplimentar. Cu toate acestea, aceste aranjamente pot economisi spațiu, făcând bucătăria mai deschisă și mai puțin aglomerată.

Design

În afară de preocupările tehnice și bugetare, o combinație separată de cuptor / plită electrică poate adăuga o notă de stil modern bucătăriei dumneavoastră. Această configurație se pretează bine unui design de bucătărie deschisă sau unei bucătării / zonei de luat masa conectate.

Tipuri de combustibil

Modelele cu combustibil pe gaz sunt un design tradițional, deoarece este mai ușor să se evalueze nivelurile de căldură și trecerea de la niveluri de căldură mai mari la cele mai mici poate fi realizată rapid.

Plitele electrice, în special cele cu un arzător cu suprafață netedă, sunt adesea mai puțin costisitoare și sunt ușor de curățat. Un dezavantaj al plitelor electrice este că durează câteva minute să se răcească după utilizare.

Plitele cu inducție se încălzesc prin bobine magnetice mai degrabă decât prin flăcări sau elemente de încălzire electrice. Aceste modele transferă căldura în vasele de gătit conductive, ducând la temperaturi mai scăzute în bucătărie. Această tehnologie modernă va costa în general mai mult decât omologii săi.

Ventilație și curățare

Hote de gătit sunt eficiente pentru a oferi o ventilație amplă în bucătăria dvs., dar reprezintă o altă alegere, cu costuri suplimentare. Așa cum am menționat anterior, diferitele variante ale plitelor necesită niveluri diferite de efort de curățare. Dacă aceasta este o preocupare principală, a cheltui unui pic mai mult pe un model cu inducție poate fi alegerea optimă, pe termen lung.

Instalarea cuptorului aproape de nivelul ochilor oferă o curățare convenabilă, deoarece nu trebuie să îngenuncheați sau să vă ghemuiți.

Caracteristici suplimentare

Funcțiile suplimentare pot varia între mărcile și modelele de plite de gătit, deci este important să decideți ceea ce considerați că vă e necesar pentru obiceiurile dvs. de gătit. Funcția de blocare a controlului de pe unele modele dezactivează plita, pentru a nu fi accesată accidental sau de anumite persoane. Această opțiune poate fi foarte populară în rândul celor cu copii mici.

Modelele de cuptoare încorporate sunt instalate pe perete sau fixate în spatele ușilor dulapului, deci in mobila de bucatarie. Sunt disponibile sub formă de cuptoare simple sau duble și utilizează combustibil electric sau gazos. Aceste modele pot fi personalizate după gusturile dvs. și pot fi instalate aproape la nivelul ochilor, oferind o vedere convenabilă a interiorului cuptorului.

Nu sunteți neapărat limitat la un singur tip de combustibil pentru a alimenta aparate de gătit separate (de exemplu, o plită electrică și un cuptor de perete cu convecție alimentat cu gaz).

Alegerea unei plite separate și a unui cuptor încorporat vă permite să alegeți și mărci diferite. Este important să se ia în considerare faptul că, adesea, costurile de instalare ale acestei configurații pot fi mai mari decât în ​​cazul aparatelor independente. Proiectele încorporate necesită spațiu amplu și pot fi costisitoare de mutat în viitor, datorită impactului asupra dulapurilor si a mobilei de bucatarie dar și spațiului de blat.