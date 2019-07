Sâmbătă, 13 iulie, au avut loc, la Teatrul Național București, lucrările Congresului Național al partidului Uniunea Salvați România, ajuns la a patra ediție.

Filiala județeană Suceava a USR a trimis 8 delegați, în urma votului secret al Conferinței județene: Teodora Munteanu (președinte USR Suceava), Lorena Buburuzan (vicepreședinte USR Suceava), Cozmina Cidir (vicepreședinte USR Fălticeni), Ionuț Agape (președinte USR Rădăuți), Vasile Boca (președinte USR Fălticeni), Iulian Cimpoeșu (președinte USR Șcheia), Sergiu Hăuca (președinte USR Bogdănești), Daniel Tudor Munteanu (vicepreședinte USR Suceava).

Prima parte a Congresului a fost dedicată alegerii candidatului USR la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Cei 8 delegați ai USR Suceava au fost mandatați de Conferința județeană să-i acorde sprijinul lui Dan Barna, președintele în funcție al USR, rezultatele votului fiind următoarele:

Dan Barna – 324 voturi

Mihai Goțiu – 134 voturi

Dumitru Stanca – 5 voturi

Dragoș Dinulescu – 3 voturi

Partea a doua a Congresului s-a concentrat asupra dezbaterii și votării modificărilor propuse Statutului USR.

Pentru a facilita implicarea tuturor membrilor în procesul decizional al celui mai democratic partid din România, Filiala județeană USR Suceava a propus un amendament important: reducerea pragului minim de membri care pot declanșa un referendum intern (minim 500 de susținători la fiecare 20.000 de membri USR). De altfel, singurul referendum intern desfășurat până acum în USR, a fost declanșat tot de Filiala Suceava, în anul 2017.

Cu 273 de voturi „pentru”, 151 „împotrivă” și 14 abțineri, amendamentul propus de USR Suceava a fost adoptat și face acum parte din Statutul Uniunii Salvați România.