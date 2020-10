Asociația Română pentru Chirurgie Endoscopică și alte Tehnici Intervenționale (ARCE) organizează, sub egida Clubului Regal al Medicilor, Congresul Multidisciplinar ”Împreună construim excelența”. Toate sesiunile congresului vor fi susținute ONLINE în perioada 13-17 octombrie.

Evenimentul este creditat cu 28 puncte EMC și este în curs de acreditare și la OAMMMR.

Prof. univ. dr. Dan Ulmeanu, președinte Clubul Regal al Medicilor: ”Mă adresez tuturor celor care îmbrățisează valorile si mesajul transmis de Clubului Regal al Medicilor prin manifestările organizate de-a lungul timpului, cu precădere cu prilejul Congreselor Clubului. Ne aflam la cea de-a VI-a ediție a Congresului, traversând o perioadă aparte a devenirii noastre în planul comunicării, profesiei, relațiilor sociale, responsabilității și nu numai. Suntem aceiași, dornici de cunoaștere și de împărtășirea ei, ne păstrăm același obiective și dorim ca promovarea excelenței să continue fără compromis; am învățat să apreciem cu altă măsură comunicarea directă și să întelegem că restricționarea ei nu ne abate de la interrelaționare. Construim deja în mediul virtual, am învățat să fim împreună chiar în condiții de distanțare fizică. Comunitatea medicală pe care o reprezentăm este capabilă să depășească obstacole și continuă să crească în pofida lor, dovada o fac sesiunile organizate în cadrul Congresului actual, cu o densă prezență în mediul virtual- participanți și lectori. Am convingerea că, prin actualitatea subiectelor și notorietatea lectorilor, activitatea și interactivitatea în sesiunile virtuale vor fi la cote înalte. Vă invităm sa fiți alături de noi și în acest an, pentru ca distanțați, dar împreună, să construim în continuare excelența!”

SESIUNI

1. CLINICA SÂNULUI, 13 octombrie 2020 – Detalii 2. ACTUALITĂȚI ÎN GINECOLOGIE, 14 octombrie 2020 – Detalii 3. UP-TO-DATE in COVID-19, 15 octombrie 2020 – Detalii 4. ACTUALITĂȚI ÎN DERMATOLOGIE, 15 octombrie 2020 – Detalii 5. ACTUALITĂȚI ÎN DIAGNOSTICUL ȘI TRATAREA CANCERULUI DE COLON, 16 octombrie 2020 – Detalii 6. ACTUALITĂȚI ÎN OFTALMOLOGIE, 17 octombrie 2020 – Detalii

La fiecare sesiune, termenul de înscriere este cu 2 zile înainte de eveniment.

Nota bene: pentru a obține creditele EMC, este nevoie să fiți prezent la toate seminariile virtuale ale Congresului. Va fi nevoie să vă înscrieți la fiecare seminar. Link-ul primit în emailul de confirmare este customizat pentru fiecare eveniment în parte. Așadar, veți primi 6 emailuri de confirmare cu 6 link-uri de acces, pentru fiecare zi de eveniment.