Connect R a făcut în premieră dezvăluiri, în emsiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, despre dependența de droguri cu care s-a luptat timp de șase ani! Solistul, împreună cu alți șase colegi, ajunseseră să-și injecteze cocaină zilnic, potrivit click.ro.Connect-R a trăit un coșmar din cauza drogurilor. Solistul a recunoscut, în premieră, în emisiunea lui Denise Rifai ,de la Kanal D că a fost dependent timp de șapte ani de cocaină, alături de colegii lui de cântări.

„M-am drogat foarte mult timp. Eram total împotrivă. Am dat la un moment dat de cocaină și cocaina era așa o îmbinare a unei stări de extaz extraordinare cu faptul că suplinea lipsurile lăsate de oboseală, pentru că aveam și 9 concerte într-o săptămână. Eram foarte obosiți și când trăgeam câte o linie de cocaină, până dimineața eram forță. Ne-am dat seama că sistemul imunitar slăbește și a cam trebuit să renunțam”, a spus acesta, la Kanal D, conform sursei citate.

„Cred că din 2009 până în 2015, cam așa… o făceam la modul constant, zilnic. Efectiv ne dureau organele. Era o transpirație și o răceală pe piept și te trezeai cu palpitații și în momentul ăla am zis, gata, nu mai exista așa ceva. N-a fost greu. Noi am făcut terapie în grup fară să merge la medic. Toți 6 am zis stop și așa s-a întâmplat”, a mai zis artistul, potrivit aceleiași surse.

