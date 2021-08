Chiar și în pandemie, Connect-R – Ștefan Mihalache (39 de ani) a avut activitate intensă. Și-a deschis un nou studio de înregistrări, are noi proiecte, a fost la „Asia Express” și e un tată fericit că Maya îi moștenește talentul. Într-un interviu exclusiv pentru Click!, Connect-R a povestit și despre cei trei tineri pe care i-a „adoptat” și pe care vrea să-i facă mari în muzică.

Click!: Saluare, Relu! Cum te-au prins zilele astea călduroase?

Connect-R: Uite, mai recuperez din treabă, pentru că am rămas descperit cu studioul de înregistrări, cu proiectele și în paralel alerg, pentru că s-a deschis sezonul de concerte.

Îți mai dorești copii? Poate un băiat?

Deocamdată am destui, o am pe Maya și îi am pe cei 3 băieți de la Ghetto Gang, care chiar sunt niște copii și pe care i-am adoptat, ca să spun așa, cu totul. Ei mă consideră un tată și eu, pe ei, copii mei. În afară de faptul că i-am ales după niște criterii care țin de talent, sunt niște copii extraordinari. Îmi lipsesc când plec în concerte și eu lor, am observat lucrul ăsta. Pregătesc cu ei primul single și video oficial, care se numește „Porsche Cayenne” și în paralel pregătesc un filmuleț de prezentare cu ei, pentru că au niște povești extraordinare. Vin din familii, dacă spun modeste, aș da-o în lux deja, mai mult decât modeste.

