Ședința extraordinară a deliberativului județean de luni, 19 august, cu un singur punct important pe ordinea de zi cel referitor la actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai investiției în modernizarea drumului axial Dărmănești-Suceava-Iași se anunța una lejeră fără contondențe. Nu a fost însă așa. A venit intervenția lipsită de tact a consilierului județean PSD, Dan Ioan Cușnir, care l-a stârnit pe președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, sau mai bine zis i-a ridicat mingea la fileu care a fost fructificată de liberal fără milă în detrimentul social democraților. Practic, Cușnir a început prin a-l acuza pe Flutur că nu a făcut nimic pentru ca proiectul de modernizare a drumului Suceava-Iași ”lăsat la cheie de fostul președinte Cătălin Nechifor” să fie pus în practică din 2016 până acum, încercând să ducă subiectul în zona politicului. Ce a urmat nu a fost bine pentru PSD. Flutur a venit cu argumentele care l-au redus la tăcere pe alesul social democrat și care au pus partidul din care face parte într-o lumină difuză.

Flutur: ”Este o problemă de legislație, de inflație, de prețuri care au sărit în aer de două ori sub guvernarea celor de astăzi”

”Încerc să păstrez linia de echilibru pe care am avut-o în tot mandatul meu de președinte…Eu înțeleg multe, înțeleg și discursul politic, înțeleg de toate. Vreau să fim foarte clari și foarte corecți, lucrurile care se întâmplă astăzi cu programele europene, cu POR și cu celelalte sunt fenomene naționale. Iașiul e lider de proiect pe care nu eu l-am ales ci cei din 2015-2016. Iașiul e cel care ar trebui să contracteze un audit al ARR care a durat câteva luni de zile. Nu Suceava. Colegii mei au făcut naveta la CJ Iași pentru rezolvare. Noi am depus primii proiectul în 2016. Este o problemă de legislație, de inflație, de prețuri care au sărit în aer de două ori sub guvernarea celor de astăzi. E un fenomen național. Aici nu faceți puncte criticându-l pe Flutur……Aud la festivalul medieval povești, basme cu cai, frumoase. Dacă pe unii i-a prins flama asta e, dar vreau să discutăm realist și cu tot respectul. Am vorbit cu ministrul dezvoltării și i-am spus că e un fenomen național, nu vine lumea la licitație. Haideți să găsim o soluție. Nu eu am dat OUG 114 pentru care nu a venit nimeni la trei licitații pe care le-am făcut la unele obiective PNDL. Nu încercați să arătați cu degetul către noi. Uitați-vă în grădina guvernului dumneavoastră, ca să fim corecți până la capăt. Nu e vina nostră că prețurile s-au dus în sus sub guvernarea dumneavoastră”.

”OUG 114 ne-a dat peste cap toate proiectele… Nu am avut un minut noi în CJ întârziere de la ceva care trebuia să facem și nu am făcut”

”Acum 72 de milioane de lei în plus pentru acest proiect reprezintă un efort uriaș din partea CJ. Spuneți că am primit un proiect pus la punct. Dacă în România era pusă la punct inflația nu ajungea să sară prețurile în aer. La unele materiale s-au triplat prețurile. Haideți să vedem unde sunt vinovații și să nu aducem în discuție doar mesajul politic aici. Nu am avut un minut noi în CJ întârziere de la ceva care trebuia să facem și nu am făcut….Povestea asta că s-a întârziat, că a fost la cheie proiectul nu e corectă.. Păi cine e bucuros pentru că facem reparații pe aceste drumuri din banii alocați de CJ în loc să folosim banii europeni? Problema e în altă parte și OUG 114 ne-a dat peste cap toate proiectele. Uitați-vă ce avem pe PNDL acum. Ce să facem noi la școala din Rădăuți unde de trei ori am scos la licitație lucrările și nu a venit nimeni. Suntem noi vinovați de lucrul ăsta? Sau trebuie să vedem ce se întâmplă în piața muncii în momentul de față?….Cred că România nu performează deloc în acești ani la capitolul fonduri europene…..Dacă depindea de noi nu mergeam unde trebuia să deblocăm acest proiect pentru numele lui Dumnezeu? …Sunt obligat să spun acest adevăr și anume OUG 114 a fost legislația care a încurcat foarte mult”.