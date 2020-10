Aflat la primul mandat în Consiliul Local Suceava, liberalul Ciprian Anton apreciază că noul deliberativ este unul de calitate. Prezent în studioul Radio Top după prima ședință de la preluarea mandatului, el a declarat: „Este un Consiliu de calitate, însă, ca și observator aș spune că, din nefericire, sînt anumite persoane care încearcă să monopolizeze orice subiect. Anumite persoane, ca și reprezentanți ai partidelor. Cred că fiecare dintre noi are o opinie și ar trebui lăsat să vorbească. Eu nici n-am reușit să fac proba la microfon. Colegii de la PSD încercau de fiecare dată să vină cu ceva împotrivă, dar la final se vota exact așa cum trebuia”. Ciprian Anton a subliniat că din nouă proiecte înscrise pe ordinea de zi a primei reuniuni a actualului deliberativ, opt au fost votate în unanimitate. Adjunct al Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton este secretarul Comisiei de Învățămînt din cadrul Consiliului Local. Președintele Comisiei este liberala Angela Zarojanu, iar membru este universitara Sanda-Maria Ardeleanu.

