Sesiunea de orientare în carieră, consiliere de grup și individuală a tinerilor NEETs de etnie romă, ce solicită o mobilizare de resurse și servicii complementare cu cele ale Serviciului Public de Ocupare, a fost oferită cu suportul Organizației Institutul Bucovina, al Primăriei Dolhasca și al liceului Tehnologic ”Oltea Doamna” din Dolhasca- gazda ce a oferit spațiul și logistica necesare sesiunii din data de 25.06.2024. Pentru succesul integrării socio-profesionale și recuperarea unei resurse importante de muncă, am primit sprijinul și expertiza domnului președinte al Organizației Institutul Bucovina, Vasile Gafiuc și echipei sale de specialiști în consiliere vocațională, care au oferit soluții personalizate și programe de start up, dezvoltate în cadrul proiectelor pilotate. Domnului expert local pentru romi, Ioan Cazamir, a susținut cei 22 de tineri cu vârste sub 30 de ani prin încurajări și interpretare în limba romani.

A doua sesiune de consiliere a avut loc la sediul Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Sfântul Andrei” din Gura Humorului, unde 50 de elevi din anii terminali au participat la un schimb eficient de informații, au primit sprijin pentru identificarea abilităților și oportunități spre un viitor mai bun, iar noi un feedback important pentru adaptarea serviciilor și programelor de formare profesională la nevoile reale ale noii generații.

Aceste sesiuni au punctat, în subsidiar, abordări de teme precum discriminarea, integrarea culturală, gestionarea emoțiilor, dezvoltarea abilităților sociale și a încrederii în sine.