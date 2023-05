Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probațiune, membru al Blocului Național Sindical și afiliat la Federația Publisind anunță intrarea în GREVĂ GENERALĂ a consilierilor din serviciile de probațiune de la nivel național, începând cu data de 03.05.2023.

Aceste servicii au în supraveghere peste 100.000 de persoane care au comis infracțiuni, inclusiv persoane liberate condiționat din penitenciar (pentru infracțiuni dintre cele mai grave, precum omor, viol, trafic de persoane, trafic de droguri, constituire de grupuri infracționale organizate, criminalitate transfrontalieră etc.), contribuind în mod direct la siguranța societății și generând economii importante la bugetul de stat prin reducerea aglomerației din penitenciare și a costurilor pe care fiecare român le suportă pentru deținuți.

Conform art. 59, alin (2) din Legea 123/2006: ” În timpul grevei se vor asigura serviciile esenţiale, nu mai puţin de o treime din activitatea normală, asigurându-se participarea serviciului la şedinţele de judecată la care a fost citat, întocmirea la termen a referatelor de evaluare pentru inculpaţi, precum şi rezolvarea altor sarcini considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către organele judiciare”

Ne exprimăm îngrijorarea că pot apărea situații în care referatele de evaluare pentru individualizarea pedepselor vor fi restricționate, iar supravegherea persoanelor condamnate nu va fi realizată. De asemenea, sunt servicii care au anunțat că participarea consilierilor de probațiune la comisiile de liberare condiționată a deținuților, din cadrul penitenciarelor, se va asigura, dar nu se va vota. Se vor consemna date despre situația fiecărui deținut și doar la solicitarea instanței de judecată se vor transmite propunerile pe baza consemnării scrise a datelor despre deținutul propus spre liberare.

Consilierii de probațiune îi solicită Ministrul Justiției, domnul Cătălin Marian Predoiu și Direcției Naționale de Probațiune, să trateze cu respect cei aproximativ 680 de consilieri de probațiune care contribuie în mod direct la siguranța cetățenilor din România, prin adoptarea unei măsuri concrete pentru repararea erorilor produse anterior și accentuate de Legea cadru de salarizare nr. 153/2017 în ceea ce privește drepturile salariale ale personalului de probațiune.

Consilierii de probațiune aduc în atenția publică faptul că drepturile acordate recent magistraților, asistenților judiciari, grefierilor, IT-iștilor și celorlalte categorii de personal din cadrul Ministerului Justiției de sub umbrela instanțelor s-au născut prin invocarea ”egalizării” drepturilor salariale cu personalul de probațiune, deși aceștia din urmă nu au fost niciodată plătiți conform VRS 605, 225 lei! Creșterea de 25% a veniturilor consilierilor de probațiune decisă de doamna ministru Raluca Alexandru Prună, în 2016, prin OUG 20/2016 a avut ca temei nivelul salarial foarte scăzut al personalului de probațiune, la momentul respectiv, dar beneficiile actului normativ au fost de scurtă durată, normalizarea veniturilor salariale fiind blocată de intrarea în vigoare a Legii cadru de salarizare nr. 153/2017.

Cu toate că ÎCCJ, CSM ȘI PG au emis astfel de acte administrative pentru celelalte categorii profesionale din justiție, Ministerul Justiției, în calitate de angajator, nu a identificat nicio soluție pentru personalul de probațiune.

Având în vedere ultimele comunicate prin care s-a menționat că salariile magistraților au fost majorate plecând de la dreptul de 25% al consilierilor de probațiune, dorim să vă informăm, că în mod paradoxal, acest drept nu este recunoscut decât pe hârtie și nu le-a fost aplicat și în plată consilierilor de probațiune.

Andreea FAUR,

Președinte SNCSP