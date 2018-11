Consilierul de stat cu responsabilități în problematica minorităților, Dana Varga, a primit astăzi o delegație spaniolă condusă de primarul general al Madridului, Manuela Carmena, aflată în vizită de lucru în România.

Cu această ocazie, consilierul de stat Dana Varga a însoțit delegația spaniolă la Țăndărei, unde a participat, alături de primarul general al Madridului, Manuela Carmena la o întâlnire de lucru cu primarul orașului Țăndărei, Nicoleta Popa.

Obiectivul întâlnirii a fost stabilirea bazelor colaborării între Madrid și Țăndărei privind minoritățile naționale, în contextul în care, la Madrid, se află un număr mare de cetățeni români aparținând minorității rome, originari din Țăndărei.

La întâlnirea de la Țăndărei au participat, de asemenea, alți reprezentanți ai Guvernului român, respectiv președintele Agenției Naționale pentru Romi, Daniel Rădulescu, directorul general al Centrului Național de Cultură al Romilor, Mihai Neacșu, dar și reprezentanți ai autorităților locale – prefectul județului Ialomița, Gheorghe Petre și cei doi vice-președinți ai Consiliului Județean Ialomița, Ionel Gae și Emil Grigore, precum și membri ai societății civile, atât din Spania, cât și din România.

După întâlnirea de lucru, delegația spaniolă condusă de Manuela Carmena, alături de delegația guvernamentală și autoritățile locale au vizitat cartierul Străchina, pentru a vedea condițiile în care locuiesc minoritățile.

Reprezentanții celor două delegații au stabilit demararea unui proiect comun privind integrarea cetățenilor români aparținând minorității rome în domenii precum educația, sănătatea și cultura, atât în Țăndărei, cât și în Madrid.

Din delegația spaniolă care se află în vizită în România fac parte și Marta Higueras, prim-viceprimar al orașului Madrid, Ramon Palamino, directorul Direcției de Egalitate și Drepturi Sociale, Felipe Llmas, director de Cabinet al primarului general și Arnau Guiterrez, director Acțiuni Internaționale din cadrul primăriei capitalei spaniole.