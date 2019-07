László Borbély a coordonat delegația României care a participat săptămâna aceasta la Forumul Politic de Nivel Înalt (HLPF) privind Dezvoltarea Durabilă, organizat la New York sub egida Consiliului Economic şi Social al ONU (ECOSOC). Din delegație au mai făcut parte reprezentanți ai Ministerului de Externe, Ministerului Mediului și ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. Conferința s-a desfășurat în perioada 9-18 iulie și a avut ca principal scop urmărirea procesului de implementare a Agendei 2030 și revizuirea acesteia.

„România a participat la această ediție a Forumului Politic de Nivel Înalt din postura de lider regional în promovarea Agendei 2030. Prin acțiunile pe care le-am întreprins am făcut cunoscute eforturile noastre pentru implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă. Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, cadrul instituțional pe care am început să îl punem în practică, cât și activitatea noastră din timpul președinției României la Consiliul UE au reprezentat principalele puncte de interes pentru liderii cu care am intrat în contact”, a declarat László Borbély.

În cadrul Forumului Politic, Guvernul României prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a organizat evenimentul conex „Governance of the SDGs: Learning from country experiences and defining an agenda for the future”, în parteneriat cu OCDE și Guvernul Islandei. Obiectivul evenimentului a fost acela de a facilita schimburile de bune practici, cât și discuțiile despre provocările și oportunitățile implementării Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă.

Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă a ținut un discurs și în cadrul dezbăterii generale a HLPF. Mesajul s-a concentrat asupra experienței României în implementarea Agendei 2030, dar a inclus și un îndemn la acțiune pentru respectarea termenelor asumate de către statele ONU în 2015.

„La patru ani de la adoptarea Agendei 2030 trebuie să evaluăm progresele pe care le-am făcut, cât și provocările pe care le-am întâlnit în procesul de implementare. Fenomenele meteo extreme tot mai frecvente din ultima perioadă ne arată că trebuie să acționăm urgent. Sunt 21 de ținte care expiră anul viitor. Liderii politici trebuie să dea un semnal puternic și să întreprindă acele măsuri necesare implementării sau actualizării acestora”, a afirmat consilierul de stat.

Delegația Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din care a făcut parte și Csilla Lőrincz, șef de birou, a mai participat la evenimentul comemorativ de aniversare a 25 de ani de la Conferința internațională privind populația și dezvoltarea. În spiritul Agendei 2030, tema din acest an s-a concentrat asupra drepturilor omului cu accent pe combaterea discriminării bazate pe criterii de gen. De asemenea, László Borbély a mai avut o întâlnire bilaterală cu Olga Algayerova, secretar executiv UNECE, și a luat cuvântul în cadrul prezentării raportului național voluntar de către Islanda.

Tema sub care s-a desfășurat Forumul Politic în acest an este „Împuternicirea oamenilor și asigurarea incluziunii și egalității”. Accentul este pus asupra a 6 obiective: educație de calitate (ODD 4); muncă decentă și creștere economică (ODD 8), inegalități reduse (ODD 10); acțiuni climatice (ODD 13), pace, justiție și instituții eficiente (ODD 16) și parteneriate pentru realizarea obiectivelor (ODD 17).