Profesorul și consilierul local Ovidiu Milici a demisionat din funcția de lider interimar al ALDE Suceava, dar va rămâne în partid. El a declarat, pentru Radio Top, că și-a dat demisia de la șefia Organizației Județene a ALDE, din motive personale și din motive care țin de viața sănătoasă a unui partid politic, bazate pe principii oneste și transparente. Ovidiu Milici era liderul ALDE Suceava, din septembrie 2019, când a fost numit în locul deputatului Alexandru Băișanu. Parlamentarul a fost exclus din ALDE, fiindcă a acceptat nominalizarea pentru postul de ministru pentru Relația cu Parlamentul în Cabinetul Dăncilă, după ce ALDE ieșise de la guvernare. În locul profesorului Milici a fost numit cu titlu interimar medicul veterinar Octavian Ilisoi, fost vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

