Consilierul local Ovidiu Milici a fost ales, astăzi, președinte al Organizației Municipale Suceava a ALDE. La conferința municipală de alegeri au participat liderul Organizației Județene, deputatul Alexandru Băișanu, senatorul Ilie Niță, precum și unii șefi de instituții care fac parte din ALDE, printre care Constantin Boliacu și Daniel Drăgoi.

Ovidiu Milici a fost ales cu unanimitate de voturi, el fiind singurul candidat pentru funcție de președinte al ALDE Suceava. După vot, Ovidiu Milici le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru votul acordat, precizând că în calitate de președinte va avea trei obiective majore.



Liderul ALDE Suceava a subliniat că primul dintre acestea, cel politic, este cel mai important. „Acest obiectiv trebuie să fie obligatoriu câștigarea Primăriei Suceava și a cât mai multe mandate de consilier local. De asemenea, ne dorim și câștigarea președinției Consiliului Județean Suceava și a unui număr cât mai mare de consilieri județeni”, a spus președintele ALDE Suceava.



El a adăugat că un alt obiectiv pe care îl are va fi întărirea relației cu cetățenii Sucevei, printr-un sistem de audiențe care vor fi acordate la sediul partidului de toți cei trei consilieri locali, dar și prin organizarea de conferințe de presă periodice. Nu în ultimul rând, Ovidiu Milici a precizat că cel de-al treilea obiectiv, în plan organizatoric, va fi organizarea mai bună la nivelul secțiilor de votare.



Tot astăzi președintele Organizației Județene Suceava a ALDE, deputatul Alexandru Băișanu, le-a propus celor prezenți adoptarea unei rezoluții prin care consilierii locali să fie mandatați să nu voteze majorarea prețului gigacaloriei de la 240 la peste 400 de lei. Rezoluția a fost adoptată cu majoritate de voturi, astfel încât, a spus Alexandru Băișanu, „nu vom vota sub nici o formă majorarea tarifului”.