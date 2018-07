Consilierul local PMP din municipiul Rădăuți, Emanuel Mitric, în vârstă de 27 de ani, și-a pierdut viața într-un accident rutier care a avut loc astăzi în județul Iași, în localitatea Sârca. În urma accidentului, autoritățile ieșene au activat codul roșu de intervenție, în condițiile în care mașina condusă de Emanuel Mitric a lovit un autocar în care se aflau 15 persoane. În accident a mai fost implicat și un microbuz în care se aflau 21 de persoane.

Potrivit ziarului Bună Ziua Iași (www.bzi.ro) Emanuel Mitric se afla la volanul unui autoturism Renault Megan și se deplasa dinspre Iași. Potrivit reprezentanților ISU Iași, citați de www.bzi.ro, „un accident rutier a avut loc in localitatea Sârca intre un autocar in care se aflau 15 persoane si un autoturism. A fost activat planul rosu de intervenție. Șoferul autoturismului prezinta leziuni incompatibile cu viata. Din cele 15 persoane din autocar doar una necesita îngrijiri medicale. In accident este implicat si un microbuz cu 21 persoane, fără victime”. În același timp, purtătorul de cuvânt al Poliției Iași a confirmat pentru www.bzi.ro că șoferul autoturismului a murit în urma accidentului.

Emanuel Mitric a preluat funcția de consilier local al PMP Rădăuți în locul fostului primar al acestui municipiu, Aurel Olărean. Omul de afaceri Emanuel Mitric a fost ales recent vicepreşedinte al Organizaţiei Naţionale de Tineret a PMP.