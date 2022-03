Ovidiu Milici, consilierul primarului Sucevei Ion Lungu, a fost prezent astăzi la un centru de refugiați din orașul Siret împreună cu colegii de la Direcția de Asistență Socială pentru a oferit o masă caldă din partea municipalității sucevene însă a plecat de acolo cu sufletul frânt. El a fost extrem de impresionat de ceea ce a văzut arătând că ”imaginile care dor și îți ard sufletul nu încap în milioane de cuvinte în toate limbile pământului”. Milici a așternut câte impresii pe pagina sa de socializare pe care le redăm integral:

”1 martie 2022. Orice început de primăvara înseamnă renaștere, speranță, încredere, bucurie în suflet! Nu și în acest an…Am fost astăzi, în calitate de reprezentant al Primăriei Municipiului Suceava, împreună cu Ady Vornicu și colegii de la Direcția de Asistență Socială, la Siret, într-un centru pentru refugiații din Ucraina pentru a oferi acestor oameni o masă caldă. Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte! Fals! Imaginile care dor și îți ard sufletul nu încap în milioane de cuvinte în toate limbile pământului! Pur și simplu dor aproape fizic…Ce să spui când o fiică își regăsește mama după două săptămâni în care nu știa nimic de ea, crezand-o moartă? Ce să spui când bietele femei te îmbrățișează și izbucnesc în plâns căutând nădejde și alinare? Ce să spui când în fața unor trepte mari, un copilut își strigă mama??? Rămân cu imaginea acelei fetițe și lumina care vine din spatele ei printr-un geam. De acea LUMINĂ avem nevoie noi…Închei, cu sufletul frânt… Mă rog să se termine acest coșmar cât mai repede. Doamne, ajută-ne!”.