Consiliul de Administrație al Aeroportului ”Ștefan cel Mare” din Suceava a luat în discuție,miercuri, 23 ianuarie, la solicitarea președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, problemele create de șoferi, inclusiv de unii operatori de taxi, în zona aeroportului. ”Am cerut celor din Consiliul de Administrație al Aeroportului sa identifice căi de acțiune astfel încât sa fie rezolvate problemele produse de unii șoferi, inclusiv operatori de taxi, în zona aeroportului, care apar cu precădere la sosirea unor curse internaționale. Au convenit că urmează să se întâlnească mai multe instituții cu competențe pe această speță, ATOP Suceava, Poliția Județeană Suceava, Poliția orașului Salcea etc”, a spus Flutur. El a adăugat că a mai solicitat ca, având în vedere creșterea numărului de zboruri și de destinații, să fie extinsă parcarea aeroportului, astfel încât să se ajungă la un minim de 300 de locuri.

