Deliberativul județean a aprobat astăzi cu 20 de voturi ”pentru”, 10 ”împotrivă” și 6 ”abțineri” repartizarea pe localități a banilor primiți de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Este vorba de 27,316 milioane de lei. De menționat că municipiul Suceava nu a primit nici un leu fiind singura localitate din cele 114 din județ care se află în această situație. Dintre muncipii suma cea mai mare a plecat spre Vatra Dornei, în speță 2,8 milioane de lei. Municipiul Câmpulung Moldovenesc a primit 2 milioane de lei iar municipiile Fălticeni și Rădăuți câte 500.000 de lei fiecare. La categoria orașe cei mai mulți bani, adică 1,7 milioane de lei i-a primit Siret, urmat de Gura Humorului- 516.000 de lei și Solca-500.000 de lei. Celelalte opt orașe au primit câte 300.000 de lei fiecare.

23 de comune au primit câte 50.000 de lei, cea mai mică sumă alocată de Consiliul Județean

La comune este de remarcat faptul că din cele 98 de entități rurale 23 cu primari preponderent social democrați au primit câte 50.000 de lei fiecare, cea mai mică alocare bugetară de la echilibrarea din acest an. Cea mai mare sumă de 500.000 de lei a fost alocată comunelor Capu Câmpului și Mănăstirea Humorului. Sume mari de 400.000 de lei au primit și comunele Izvoarele Sucevei, Păltinoasa, Rădășeni și Șerbăuți.

Solicitările celor 114 localități au fost de 570,9 milioane de lei

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a ținut să precizeze că solicitările venite din partea celor 114 localități au fost de 570,9 milioane de lei adică de 20 de ori mai mari decât suma avută la dispoziție de CJ în vederea repartizării. Totodată, Flutur a subliniat că față de anul trecut primăriile au avut la dispoziție mai mulți bani din cotele defalcate din impozitul de venit procentul crescând de 60% în 2019 la 63% în 2020. ”Suma care vine în acest an este de 271 de milioane de lei față de 215 milioane de lei în 2019”, a spus Flutur. El a explicat că localitățile care au primit de la CJ alocări mai mici figurează cu sume mai mari de bani față de anul trecut din cotele care vor fi repartizate de Direcția Generală a Finanțelor Publice în baza formulei stabilite prin Legea bugetului de stat.

Gheorghe Flutur a dat exemplul municipiului Suceava care va primi în acest an cu 21 de milioane de lei mai mult față de anul trecut sau municipiile Fălticeni și Rădăuți care vor primi cu 11,2 respectiv cu 5,3 milioane de lei mai mult. La polul opus, a arătat Flutur, municipiul Vatra Dornei a primit cu 4,6 milioane de lei mai puțin față de 2019 din cotele defalcate din TVA ca de altfel și orașul Siret care a primit cu 3 milioane de lei mai puțin. Șeful administrației județene a dat asigurări că nici o primărie nu va avea de suferit în acest an și că va găsi surse de finanțare pe parcursul anului. ”Consiliul Județean a fost tot timpul alături de primării. Am făcut tot ce s-a putut și vom face în continuare să aducem bani de la guvern. Oricum primăriile pornesc în acest an la drum puțin mai relaxat întrucât am rezolvat din start problema plății ratelor și dobânzilor la utilități și mediu. Asigur primăriile că pe parcursul anului vom face totul să le ajutăm să-și rezolve problemele. Primăriile au garanția mea că nu le voi lăsa”, a declarat Flutur.

Consilierii PSD au contestat proiectul de repartizare a sumelor de echilibrare acuzând că împărțirea s-a făcut pe criterii politice

Repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale a fost aprig criticată și contestată de consilierii PSD care au acuzat că împărțirea s-a făcut pe criterii politice. Le-a replicat consilierul PNL, Ioan Bădeliță, care a venit cu exemple concrete care au arătat că în perioada administrației PSD, 2013, 2014 și 2015 o serie întreagă de localități cu primari PNL nu au primit nici un leu pentru echilibrarea bugetelor locale. ”Nu vă contrazic dar dacă s-a întâmplat așa nu ar trebui să se perpetueze acest lucru”, a intervenit consilierul Dan Ioan Cușnir care a opinat că președintele Consiliului Județean a ratat acum prilejul de a restarta lucrurile. ”Poposim prea mult pe rapartizarea sărăciei. Dacă era zero lei poate că era mai bine și ne duceam spre dezvoltare”, a încheiat Flutur disputa cu social democrații. De menționat că PSD a cerut din start, prin vocea consilierului Gheorghe Iacob amânarea discutării proiectului de repartizare lucru pe care liberalii l-au respins prin vot.

Cum au fost împărțite sumele de la Consiliul Județean Suceava pentru localitățile din județ