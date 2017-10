Consiliul Judeţean a repartizat frăţeşte primăriilor sucevene banii primiţi de la bugetul de stat din sume defalcate din impozitul pe venit. Este vorba de 1,7 milioane de lei. Fiecare primărie a primit câte 15.000 de lei de căciulă. Excepţie fac primăriile din Ulma şi Udeşti care nu au primit nimic pentru că nu au depus solicitări la Consiliul Judeţean şi primăria Suceava care a refuzat suma. Proiectul de hotărâre privind repartizarea banilor a fost aprobat cu 24 de voturi pentru ale consilierilor PNL cu preponderenţă şi 13 abţineri ale social democraţilor. De remarcat că „pentru” au votat şi trei dintre PSD-işti. Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a subliniat că cele 114 primării au solicitat 267 de milioane de lei suma alocată de 1,7 milioane de lei fiind de 156 de ori mai mică. „Am stat şi ne-am gândit ce facem pentru că fiecare în felul lui are o urgenţă. Am avut o discuţie cu primarul Lungu şi vreau să-i mulţumesc că a renunţat la sumă. Am încercat să avem o distribuire cât se poate de echitabilă din puţinul acesta. Am dat câte 15.000 de lei la fiecare mai puţin la Ulma, Udeşti şi Suceava. Aşteptările sunt mult mai mari dar asta este realitatea. Sperăm să vină şi alte sume”, a declarat Flutur. Opoziţia prin vocea consilierului Dan Ioan Cuşnir a încercat să dreagă busuiocul însă nu a avut argumente în faţa evidenţelor. Flutur a arătat că realitatea este dură şi că de fapt veniturile la bugetul de stat sunt foarte scăzute de aceea şi suma primită de judeţul Suceava din cote defalcate din impozitul pe venit este mică. Totuşi Flutur a privit pozitiv situaţia în sensul că în judeţul Suceava au intrat bani.

