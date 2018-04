Consilierii județeni suceveni au aprobat joi în unanimitate participarea județului la evenimentul „România salută Viena”, programat pe 16 iunie în Piața „Am Hof” din capitala Austriei. Delegația va fi alcătuită din 59 de persoane, respectiv, președintele și unul din vicepreședinții Consiliului Județean, 5 salariați din aparatul de specialitate al CJ, 3 salariați ai Muzeului Bucovinei și 49 de persoane din partea Centrului Cultural Bucovina. Cheltuielile aferente organizării în condiții corespunzătoare a acțiunii de la Viena însumează peste 96.000 de lei. În cadrul evenimentului vor avea loc spectacole de dans, concerte și prezentări ale portului popular din toate zonele istorice ale României. Județul Suceava va fi promovat din punct de vedere cultural, turistic și gastronomic.

