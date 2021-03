Consiliul Județean și-ar putea desfășura în continuare activitatea în Palatul Administrativ din centrul Sucevei, afectat de incendiul izbucnit ieri dimineață. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a declarat că astăzi a fost efectuată o evaluare preliminară a clădirii, constatându-se că parterul și primul etaj sunt puțin afectate. De precizat că majoritatea birourilor Consiliului Județean sunt la parterul și primul etaj al clădirii. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, are biroul la primul etaj al clădirii, în timp ce cei doi vicepreședinți, Cristinel Crețu și Niculai Barbă, au birourile la parter. „Este posibil, ca în perioada imediat următoare, spațiile de la nivelul parterului să poată fi reutilizate”, a transmis Alin Găleată în cursul zilei de azi. El a spus că în ședința de ieri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a stabilit relocarea de urgență a unor spații de la Palatul Administrativ, către alte spații pe care le administrează Consiliul Județean, la Muzeul Bucovinei și în alte clădiri, astfel încât activitatea celor două instituții să nu aibă de suferit din acest punct de vedere.

