Consiliul Județean are pregătite pentru anul acesta investiții importante în drumuri, de la centura Humorului și până la reînceperea lucrărilor la axa Suceava – Iași. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care a spus că o pare importantă din bugetul de investiții pentru anul acesta este alocat lucrărilor la infrastructura de drumuri. La capitolul drumuri destul de multe priorități. „În primul rând documentația este gata și sperăm să obținem acordul de mediu pentru a scoate la licitație execuția centurii ocolitoare de la Gura Humorului în regim de autostradă, pe traseul autostrăzii Nordului. Apoi axa rutieră Suceava – Iași, prin Bosanci spre Dolhasca și pe zona Zaharești. Aici suntem în proceduri și sper să se finalizeze cât mai repede desemnarea pentru a relua lucrările pe această axă. Noi aici avem toată suma de bani prinsă în anul 2023, deci fonduri sunt pentru a fi cheltuite”, a precizat Gheorghe Flutur. El a spus că o altă investiție va fi în modernizarea drumului județean care leagă Stulpicani de Câmpulung Moldovenesc. „Aici e o investiție mare și dorim să facem legătura pe drumul pe care nu s-a mai făcut nici o investiție în ultimii ani. Dorim să facem această legătură cu un drum turistic de excepție”, a arătat Flutur. El a spus că alte lucrări de infrastructură sunt cele la drumul județean Bălăceana – Humoreni – Comănești, drumul județean și un pod nou la Argel, în continuarea drumului de Moldovița. „Anul acesta începem un drum nou la aeroport, între Burdujeni și Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava. Apoi avem drumurile finanțate prin programul Anghel Saligny, unde am semnat contractele. Aici este vorba de drumurile care leagă Grănicești de Satu Mare, Forăști – Manolea, drumul de la Rotopănești – Horodniceni, drumul de pe valea Brodinei de la Brodina, care ne va ajuta să facem legătura cu Izvoarele Sucevei și cu Moldovița. De asemenea, avem în continuare lucrări la drumul de la Mălini spre Borca, unde se lucrează și continuăm anul acesta, drumul de la Bilbor, unde mai sunt 3,6 kilometri și facem legătura cu cei din județul Harghita. Continuăm și cu documentația, pentru circa 5 kilometri pe drumul județean Grădinița – Coșna spre Ilva Mare, spre Bistrița Năsăud”, a declarat șeful administrației județene. El a spus că tot anul acesta vor fi continuate lucrările de reparații la mai multe poduri din județ.

Gheorghe Flutur: „2023 va fi anul în care în toate localitățile din județ vor începe proiectele pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny”

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a spus că prin bugetul de anul acesta sunt alocate fonduri și pentru alte proiecte importante în județ. „Vorbim dotări la Aeroportul Ștefan cel Mare, pentru creșterea siguranței, respectiv construirea unui gard, a unui drum perimetral, dar și achiziția de autoutilitare pentru deszăpeziri și stingerea incendiilor. Începem de asemenea, construcția rețelei de apă canal către aeroport, paralel cu drumul nou pe care îl construim. Avem în vedere și achiziționarea a trei microbuze școlare pentru grădinița Fălticeni, pentru școala de la Bivolărie și pentru școala profesională de la Câmpulung Moldovenesc. La școala din Bivolărie avem un studiu de fezabilitate pentru un campus nou. Și la Cacica avem de finanțat cele patru centre de zi care vor fi finalizate în acest an și finalizăm și grădinița specială de la Fălticeni și vom reabilita școala specială de la Rădăuți. Apoi avem și Muzeul de Istorie a Evreilor din Bucovina de la Siret. De asemenea, un proiect important este finanțarea Palatului Administrativ și 2023 cred că e anul în care cred vom finaliza multe dinte lucrări. Un alt proiect este cel pentru Centrul aeromedical unde vom gara elicopterul SMURD, la Câmpulung Moldovenesc. În buget am prins și documentația pentru proiectul tehnic la pasajul subteran de la Spitalul Județean Suceava care leagă spitalul nou de spitalul vechi și tot anul acesta începem prin Programul Național de Redresare și Reziliență proiectele deja aprobate, cum este cel de la Direcția de Asistență și Protecția Copilului pentru reabilitarea clădirilor”, a spus președintele CJ Suceava. El a făcut referire și la proiectele pentru construcția a câtorva sute de kilometri de piste pentru bicicletă, printr-un proiect la care CJ Suceava este lider și pentru care s-a obținut cel mai mare punctaj la nivel național. Gheorghe Flutur a mai adăugat că anul acesta se continuă lucrările la proiectul mare de apă – canal, în parteneriat cu ACET, investițiile urmând să se realizeze în localități precum Margine, Vicovu de Sus, Mitocu Dragomirnei, Sucevița, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc și Șcheia.

Nu în ultimul rând, Flutur a spus că 2023 va fi anul în care în toate localitățile din județ vor începe proiectele pe Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu investiții în drumuri, apă, canalizare și gaz metan. „Foarte important este că în acest an vor trebui puse începute lucrările pentru aceste investiții care însumează peste 600 de milioane de euro”, a spus Gheorghe Flutur, care a mai adăugat că administrația județeană va continua să fie aproape de primăriile care vor fi în dificultate.