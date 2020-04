Consiliul Județean Suceava finalizează procedurile pentru a putea demara efectiv lucrările de modernizare a drumului județean Teșna-Coșna, proiect finanțat prin PNDL. Deliberativul județean care se va întruni în ședință on-line, joi, 30 aprilie, va aproba indicatorii tehnico-economici actualizati ai investiției precum și cheltuielile de cofinanțare actualizate din bugetul Județului Suceava. Valoarea totală a investiției este de 30,671 milioane de lei suma fiind eșalonată pe o perioadă de trei ani de zile.

În data de 20.12.2017 s-a semnat Contractul de finantare nr.4706 cu Ministerul Lucrari lor Publice, Dezvoltarii și Administratiei, prin care s-a aprobat spre finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020, obiectivul de investitii „Modernizare DJ 172D, Teșna – Coșna, km. 47+200 -55+580, județul Suceava „. Pe parcursul anului 2018, Directia Judeteana de Drum uri și Pod uri Suceava a derulat procedurile de achiziție publică pentru elaborarea serviciilor de proiectare iar în anul 2019, Consiliul Județean Suceava a organizat procedura de atribuire a contractului pentru execuția lucrărilor, la această data fiind semnat și contractul de lucrări. În conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum și ale art.VII alin.(2) lit.b) din Contractul de finantare nr.4706 din 20.12.2017, după încheierea contractelor de achiziție, beneficiarul are obligația de a actualiza corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție și de a-l transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Astfel, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a actualizat devizul general ca urmare a încheierii contractelor de achizitie. Totodata, avand in vedere faptul că, în perioada 2017 – 2019, pentru acest obiectiv de investiție s-au realizat decontări atât din bugetul local cât și din bugetul de stat, s-a procedat la actualizarea devizului general și pentru restul de decontat”, se menționează în raportul la proiectul de hotărâre inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc.