Consiliul Județean Suceava finanțează la rugămintea Ministerului Afacerilor Externe cu 60.000 de lei o tabără de recreere pentru 20 de copii din Belarus ai căror părinți luptă din exil împotriva represiunii regimului Lukașenko. Tabăra va avea loc în perioada 31 august -8 septembrie. Pentru a organiza în condiții corespunzătoare această acțiune Consiliul Județean se va asocia cu Liceul Tehnologic Special Bivolărie care va asigura cazarea și masa copiilor și însoțitorilor acestora, Centrul Cultural ”Bucovina” care va asigura transportul pe perioada taberei precum și specialiști pentru acțiunile culturale și Inspectoratul Școlar Județean care participă cu specialiști la activități educative dar și cu traducători. Acordul de asociere precum și alocările financiare vor fi aprobate în ședința deliberativului județean de marți, 20 august, proiectul de hotărâre fiind inițiat de vicepreședintele Vasile Tofan.

