Consiliul Județean Suceava întinde o mână de ajutor orașului Salcea și comunelor Pojorîta, Frătăuții Noi, Mușenița și Ulma, unitați administrativ-teritoriale aflate în situație de extremă dificultate. La initiative vicepreședintelui Consiliului Județean, Cristinel Crețu, cele cinci localități vor primi din Fondul de rezerva bugetară un ajutor financiar total de 1,15 milioane de lei. Astfel, Salcea și Pojorâta vor primi câte 300.000 de lei, Ulma și Mușenița câte 150.000 de lei iar Frătăuții Noi 250.000 de lei. Banii vor fi alocați în ședința deliberativului județean de vineri, 26 noiembrie.

