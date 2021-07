Consiliul județean Suceava aruncă mănușa entităților private din județ. Mai exact, instituția județeană invită organizatorii de evenimente privați să intre într-un parteneriat cu Consiliul Județean prin instituțiile subordonate precum Centrul Cultural Bucovina sau Muzeul Național al Bucovinei pentru a da amploare unor evenimente aflate în programul administrației județene pentru luna august. Provocarea a fost lansată de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă. ”Avem deja conturat un program pe întreaga lună august dar ceea ce ne dorim este ca acțiunile să fie mai de amploare iar în condițiile impuse de pandemie vedem ca o soluție implicarea logistică și financiară a entităților private”, a spus Barbă. El a precizat că bugetul pentru activitățile culturale care a fost aprobat la începutul anului a fost unul redus întrucât atunci nu se știa dacă se vor putea organiza evenimente de amploare pentru că nu erau clare restricțiile pandemice care urmau să se aplice din vară. Așa că nu s-au putut antama formații mari. În opinia lui Barbă, acest lucru l-ar putea face acum entitățile private.

Barbă: ”Nu vreau să renunțăm în nici un fel la rock dar și nici la celelalte genuri muzicale”

”Aș lansa o provocare către organizatorii de evenimente persoane fizice sau entități private din domeniu. Cred că împreună cu ei am putea dezvolta evenimente de anvergură în care ei să se implice mai consistent iar noi să venim cu contribuția noastră ca și parteneri. Evenimente de amploare s-ar putea organiza în special în municipiul Suceava dar poate fi vorba și de întreg județul. Ei ar avea și niște atuuri în sensul că ar putea să organizeze și o serie de activități colatarale din care să obțină o serie de venituri pe care noi nu am putea să le obținem. Pentru promovarea Sucevei în luna august de exemplu Muzeul Național al Bucovinei ar putea să intre în parteneriat privat pentru evenimente care ar putea fi organizate la Cetatea de Scaun iar în cazul Centrului Cultural Bucovina pentru evenimente în județ. Nu vreau să renunțăm în nici un fel la rock dar și nici la celelalte genuri muzicale. Sunt deja în programul lunii august o serie de evenimente care vor putea să ofere motive pentru ca turiștii sau sucevenii să meargă să le vizioneze în special în zona Cetății de Scaun. Ceea ce îmi doresc este ca toată lumea care ar putea să contribuie la organizarea de evenimente să aibă inițiativă și în parteneriat cu CJ să avem cât mai multe evenimente în așa fel încât oricine dorește să viziteze județul Suceava să aibă cel puțin în weekend evenimente care să se desfășoare în special în zona municipiului Suceava dar nu numai”, a explicat Niculai Barbă. El a arătat că în cazul în care nu se va reuși să se facă un parteneriat cu entități private pentru organizarea unor evenimente de amploare atunci Consiliul Județean va organiza acțiuni prin forțe proprii prin Centrul Cultural Bucovina și Muzeul Național al Bucovinei.

”Am convingerea că luna august va fi plină cu evenimente și oricine va dori să petreacă un weekend în municipiul Suceava sau în județ va putea participa la câte un eveniment frumos”

Pentru luna august, a spus vicepreședintele Consiliului Județean, sunt prevăzute o serie de evenimente importante toate desfășurându-se sub egida împlinirii a 150 de ani de la Marea Serbare a Românismului de la Putna. ”În afară de ceea ce se va întâmpla pe 15 august la Putna sunt evenimente care vor avea lor în zilele premergătoare momentului 15 august dar și după această dată”, a explicat Barbă. El a amintit că luna august este Luna Diasporei care va debuta pe 1 august cu Ziua Porților Deschise. ”Asta înseamnă intrarea liberă la muzee, la toate obiectivele aflate în coordonarea Muzeului Național al Bucovinei. Lansăm provocarea asta și pentru celelalte muzee din județ”, a spus Niculai Barbă. El a amintit apoi de festivalul de rock Bucovina Motorfest care va avea loc la Cetatea de Scaun a Sucevei în perioada 6-8 august și de Festivalul de Blues ”Fani Adrumitroaie” în perioada 13-14 august. ”Tot în perioada 6-8 august la Muzeul Satului Bucovinean vom avea un târg cu totul special în care va fi o expoziție de materiale autentice și vor fi și câteva activități gastronomice”, a punctat vicele. Un eveniment de tradiție al lunii august este Festivalul de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare”. ”Având în vedere faptul că din cauza restricțiilor nu vom avea un număr suficient de mare de participanți încât să organizăm acea paradă ne-am adaptat și pentru a nu limita în nici un fel accesul în Cetate la activități specifice acestea vor fi făcute cu copii și tineri deoarece pentru această categorie de spectatori nu sunt impuse restricții de prezență. Vor fi cavaleri, domnițe, corturi, demonstrații practice. Rămân două sau trei weekend-uri care urmează să le organizăm mai bine cu evenimente în zona Cetății în special”, a spus Niculai Barbă.

”În august nu vom avea concediu pentru ca turiștii și sucevenii sa aibă zile agreabile”

El a arătat că în județ se va organiza Festivalul Național al Păstrăvului în perioada 14-15 august precedat de săptămâna plutăritului. Apoi, Festivalul de Teatru ”Grigore Vasiliu Birlic” de la Fălticeni din perioada 23-29 august, Târgul Olarilor la Rădăuți iar la finalul lunii august un mare eveniment pe Rarău. ”Am convingerea că luna august va fi plină cu evenimente și oricine va dori să petreacă un weekend în municipiul Suceava în special în zona Cetății de Scaun sau în județ va putea participa la câte un eveniment frumos. În august nu vom avea concediu pentru ca turiștii și sucevenii sa aibă zile agreabile”, a conchis Niculai Barbă.