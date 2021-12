Consiliul Județean Suceava a aprobat, astăzi, cu unanimitate de voturi alocarea unor sume pentru 16 localități aflate în dificultate financiară. La propunerea șefului administrației județene, Gheorghe Flutur, 3,8 milioane de lei a fost repartizată din fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Județean pentru opt localități, cea mai mare sumă primind-o municipiul Rădăuți, respectiv două milioane de lei. „Municipiul Rădăuți are o problemă foarte foarte grea legată de datoriile la gaz metan. Înțeleg că s-au mai rezolvat din aceste probleme, am solicitat și noi Guvernului fonduri, dar e o chestiune legată de cumpărarea gazului de pe piață. Dacă nu e plătit nu se livrează și se taie. Ei au această descoperire și au solicitat mai multe fonduri. Vrem să nu mai avem accidentele pe care le-am avut săptămânile trecute, de două ori, și propunerea noastră este să le dăm două milioane de lei pentru situații speciale”, a spus Gheorghe Flutur. De asemenea, tot din fondul de rezervă au mai primit fonduri următoarele localități: Vatra Dornei (pentru Spitalul Municipal) – 300.000 de lei, Gura Humorului – 400.000 lei, Vicovu de Sus – 400.000 lei, Brodina, Frătăuții Noi și Mănăstirea Humorului, fiecare câte 200.000 de lei și Preutești – 100.000 de lei.

Gheorghe Flutur a spus că în alocarea fondurilor către primării s-a ținut cont și de sumele pe care Guvernul României urmează să le aloce astăzi mai multor unități administrative sucevene. „Ținem cont de proiectul de Hotărâre de Guvern care probabil că se va discuta azi și primăriile din județul Suceava vor primi sume de bani destul de consistente. Ne-am uitat în acest proiect și am încercat să ținem seama de nevoile fiecărei localități în parte să își acopere cheltuielile, sau parte din acestea, până la finalul anului”, a arătat Gheorghe Flutur.

Tot în ședința de astăzi a deliberativului județean s-a mai aprobat și alocarea unei sume de 1,746 milioane de lei pentru alte opt localități. Banii provin din suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar în luna decembrie 2021, repartizată Consiliului Județean.

Banii au fost repartizați pentru Câmpulung Moldovenesc – 400.000 lei, Salcea – 100.000 lei, Siret – 200.000 lei, Frătăuții Vechi – 200.000 lei, Horodnic de Jos – 146.318,93 lei, Marginea – 200.000 de lei, Mitocu Dragomirnei – 200.000 lei și Pojorâta – 300.000 lei.