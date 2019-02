Depozitul ecologic de la Moara investiție realizată de Consiliul Județean cu bani europeni care este finalizată de mai mulți ani dar blocată din cauza contestațiilor înregistrate la licitația pentru desemnarea operatorului va intra în curând în funcțiune. În baza hotărârii de săptămâna trecută a Comitetului județean pentru situații de urgență care a cerut Consiliului Județean, ținând cont de urgența situației, să aplice prevederile din Memorandumul care reglementează situația de excepție în care operatorul desemnat nu poate să-și intre în drepturi să încredințeze în mod direct operarea depozitului de la Moara până la soluționarea litigiului în instanță. În consecință deliberativul județean va lua în discuție în ședința din 28 februarie adoptarea unei solutii temporare de delegare a operării activitătii de administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Moara, limitata în timp pana la finalizarea licitație prin delegarea operarii catre un operator privat, prin procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunt de participare.

”Motivat de situatia de urgență se aproba transmiterea invitatiei de participare la negociere, însotită de documentatia descriptiva, operatorului economic desemnat câștigator in urma derulării procedurii de atribuire „Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea Statiei de sortare și a Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, componenta a Serviciului de salubrizare al judetului Suceava” in cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deeurilor în judetul Suceava „prin licitatie deschisa identificata in SEAP cu nr.2897 din 17.05.2017. În cazul eșuarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare cu operatorul economic anterior se vor transmite invitatii de participare operatorilor economici declarati admisibili, în ordinea descrescatoare a clasamentului rezultat din aplicarea criteriului de atribuire utilizat in cadrul procedurii de atribuire a concesiunii depozitului de la Moara. Durata contractului de servicii încheiat în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabila a unui anunt de participare este pe perioada determinata, de la data încheierii acestuia și pana la începerea operarii efective a ofertantului desemnat catigator prin procedura de licitatie deschisa”, se spune în expunerea de motive semnată de vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc.

Licitația pentru desemnarea operatorului a fost cîștigată de asocierea formată din firmele sucevene „Florconstruct”, „Fritehnic” și „Ritmic”. Proiectul de la Moara a costat aproximativ 11 milioane de euro. Majoritatea finanțării a fost asigurată din fonduri europene.