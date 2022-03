Consiliul Județean se asociază cu Primăriile Suceava și Salcea pentru realizarea unui drum alternativ de acces către Aeroportul ”Ștefan cel Mare” care să fluidizeze traficul către HUB-ul umanitar. Acordul de asociere valabil pentru o perioadă de trei ani de zile va fi aprobat în ședința Consiliului Județean de miercuri, 30 martie. Drumul alternativ va porni din cartierul Burdujeni și va trece pe teritoriul orașului Salcea, până la Aeroportul ’’Stefan cel Mare” Suceava. ”Consiliul Județean Suceava s-a implicat încă din primele momente ale declanșării conflictului din Ucraina în acordarea de sprijin refugiaților și poporului ucrainena greu încercat. Am convocat ședință de îndată și am alocat fonduri, am organizat acțiuni umanitare în zona frontierei, am pus la dispoziție Parcul Industrial ”Bucovina” pentru HUB-ul umanitar. Săptămâmna viitoare Consiliul Județean în ședința ordinară pe luna martie va da drumul la procedura de realizare a unui drum alternativ către Aeroportul Suceava pentru a îmbunătăți traficul în zonă. Acest drum va fluidiza traficul în momentul în care vor fi convoaie mari de ajutoare care vor veni la HUB”, a explicat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.