Consiliul Judeţean Suceava a aprobat, astăzi, o hotărâre pentru repartizarea către primăriile din județ a 28,492 milioane de lei. Suma reprezintă Fondul la dispoziția Consiliului Județan Suceava pentru anul 2019. Proiectul a fost aprobat cu voturile pentru din partea consilierilor județeni ai PNL Suceava. 14 consilieri PSD au votat împotrivă iar unul s-a abținut de la vot, social democrații reclamând faptul că repartizarea a fost făcută pe criterii politice.

În debutul dezbaterilor pe marginea acestui proiect de hotărâre, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că prin legea bugetului de stat pentru anul 2019, toate județele au primit aceeași sumă ca fond de rezervă. Flutur consideră că prin aceasta au fost dezavantajate județele mari, existând diferențe semnificative între sumele care revin pe cap de locuitor. Șeful administrației judetene a spus dacă județului Suceava îi revine suma de 38,5 lei/locuitor, la Covasna suma este de 125 lei/locuitor, iar la Botoșani ar fi de 63 eli/locuitor. El a arătată că acest mod de împărțire a banilor a creat o primă nedreptate pentru județele mari.

Gheorghe Flutur a mai precizat că înainte de împărțirea banilor , Consiliul Județean Suceava a solicitat tuturor primăriilor din județ necesarul de fonduri. Flutur a precizat că după centralizarea răspunsurilor primite de la primării, suma totală care ar fi fost necesară este de circa 290 milioane de lei, adică de zece ori mai mare față de ce s-a repartizat astăzi.

Șeful administrației județene a subliniat faptul că la împărțirea fondurilor, un lucru extrem de important care s-a luat în considerare a fost nevoia de bani a mai multor primării pentru a plăti ratele și dobânzile pentru creditul contractat în cadrul proiectului „Suceava – utilități și mediu la standarde europene”. Gheorghe Flutur a precizat că din cauza acestui credit, primăriiel se află în imposibilitatea de a accesa proiecte cu fonduri europene.

El a arătat că într-o situație critică din cauza ratelor și dobânzilor la credit se află municipiul Câmpulung Moldovenesc, motiv pentru care acesta a primit 2,5 milioane de lei, cea mai mare sumă de la această repartizare. De asemenea, Flutur a precizat că și Vatra Dornei se află într-o situație grea pentru are rate și dobânzi de plată la creditul pentru „utilități și mediu”, și în același timp are nevoie de fonduri pentru a se pregăti de viitorul sezon rece.