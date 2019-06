Astăzi, Consiliul Județean Suceava a validat mandatul lui Raul Mihai Alexievici. Acesta este din Vatra Dornei și i-a luat locul generalului în rezervă Eugen Șalar. Raul Mihai Alexievici este membru PNL Suceava.

Fostul șef al Inspectoratului de Jandarmi Suceava, generalul în rezervă Eugen Șalar, și-a înaintat demisia din deliberativ pe motiv că va pleca împreună cu familia pentru o perioadă, din județul Suceava. În ședința de astzi, consilierii au luat act de încetarea mandatului lui Eugen Șalar și vor declara vacant locul deținut de acesta. Eugen Șalar era și președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

După eliberarea postului de consilier, membrii deliberativului au validat mandatul lui Raul Mihai Alexievici. Tot astăzi, locul lui Eugen Șalar în ATOP a fost luat de consilierul PNL Vasile Tofan.

