Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe, în ședința de marți, o hotărâre pentru înființarea a 51 de posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a precizat că acest proiect a fost inițiat în urma solicitărilor primite de la Spitalul Județean, dar și ca urmare a necesității asigurării personalului de specialitate pentru funcționarea unității spitalicești în condițiile evoluției situației epidimiologice locale, generată de răspândirea noului coronavirus, având în vedere că o parte semnificativă a personalului medical a fost infectat. Astfel, Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe înființarea a 51 de posturi de specialitate vacante, printre care un post de medic specialist, zece posturi de asistent medical cu studii postliceale, zece posturi de infirmieră la secția ATI, patru posturi de biolog și un post de îngrijitoare la Laboratorul BK pentru o mai bună desfășurare a activității de depistare a noului coronavirus, două posturi de medic specialist la secția pneumologie, trei posturi de medic specialist și cinci posturi de asistent medical cu studii postliceale la secția de boli infecțioase, un post de medic specialist și trei posturi de asistent medical cu studii postliceale la secția oncologie medicală, trei posturi de asistent medical cu studii postliceale la secția gastroenterologie, două posturi de medic specialist, trei posturi de asistent medical cu studii postliceale și trei posturi de infirmieră la secția nefrologie.

În proiectul de hotărâre se arată că propunerea de creștere a numărului de posturi de la 1.735 la 1.786 a fost aprobată în ședința Comitetului Director al Spitalului Județean Suceava. Cosilierii ar mai urma să aprobe și transformarea unui post vacant de medic specialist, specialitatea chirurgie pediatrică, din cadrul secției chirurgie și ortopedie infantilă în medic rezident și a unui post vacant de brancardier din cadrul secției chirurgie generală în medic rezident și trecerea acestuia la secția ATI.