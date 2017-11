Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că instituția pe care o conduce intenționează să înființeze un Muzeu de Artă al Bucovinei. Gheorghe Flutur a precizat că acest muzeu ar urma să fie amenajat într-un spațiu care a aparținut Arhivelor Naționale ale României și care se află în clădirea în care în momentul de față funcționează Muzeul Bucovinei. Flutur a explicat că la solicitarea Guvernului României, Consiliul Județean va transfera Arhivelor Naționale un spațiu aflat în clădirea Centrului Militar Județean Suceava, de pe str. Alexandru cel Bun. În schimbul acestuia, CJ Suceava va primi un spațiu de peste 600 de metri pătrați din clădirea Muzeului Bucovinei. „Acolo dorim să amenajăm un Muzeu de Artă al Bucovinei. În momentul de față noi avem peste 4.000 de obiecte de patrimoniu de artă, picturi, gravuri și sculpturi, care nu sunt expuse și care pot fi folosite pentru a deschide un muzei de artă. Consideră că în Suceava trebuie să existe un muzeu de artă, pentru a completă oferta culturală”, a spus președintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a arătat că pentru reabilitarea spațiului destinat muzeului de artă, Consiliul Județean va depune un proiect transfrontalier împreună cu regiunea Cernăuți din Ucraina.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating