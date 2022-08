Consiliul Județean Suceava organizează, luni, 15 august, pe Munceii Rarăului, evenimentul devenit deja tradiție ”Sărbătoarea Muntelui”. Programul care debutează la ora 12.00 cuprinde spectacole susținute de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava și grupuri folclorice din localitățile Mălini, Sadova, Dorna Candrenilor, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta. Tot în același perimetru va fi organizat și un târg al meșterilor populari.

