Platforma civică RePatriot se va asocia cu administrația județeană de la Suceava pentru a organiza aici, în perioada 3-6 octombrire, cea de-a patra edițe a summit-ului Repatriot. Anunțul a fost făcut astăzi, la Suceava, de fondatorul platformei, Marius Bostan, într-o conferință de presă comună cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a spus că RePatriot acordă îndrumare românilor din diaspora pentru a veni să investească în țară. Marius Bostan a mai spus că la summit-ul de la Suceava vor sosi peste 300 de oameni de afaceri din diaspora și vor fi premiați 100 de români remacabili din țară.

Bostan: ”Gheorghe Flutur este un pionier al cauzei Diasporei și acesta este unul din motivele pentru care am ales ca Summitul RePatriot de anul acesta să fie în Bucovina”

El a precizat că a vrut să organizeze summit-ul aici pentru a-l onora pe președintele Flutur, deoarece a fost primul care a lansat un proiect pentru diaspora, respectiv „Luna diasporei”, în august. „Gheorghe Flutur este primul Președinte de Consiliu Județean care a inițiat un compartiment dedicat Diasporei în cadrul instituției pe care o conduce. A organizat Luna Diasporei pentru a arăta celor plecați că îi dorește mai aproape de județ. Este un pionier al acestei cauze și acesta este unul din motivele pentru care am ales ca Summitul RePatriot de anul acesta să fie în Bucovina. Anul trecut am fost la Alba Iulia pentru a omagia înaintașii, 100 de ani de la Marea Unire și pentru a da un semnal pentru viitorul tehnologic, pentru următorii 100 de ani.” A spus Marius Bostan, om de afaceri, membru al Romanian Business Leaders și inițiator al RePatriot Summitul anual RePatriot aduce la aceeași masă peste 300 de oameni de afaceri români de pretutindeni”, a declarat Bostan.

Flutur: ”Românii de pretutindeni sunt frații noștri și îi așteptăm acasă”

Gheorghe Flutur s-a arătat onorat de gîzduiera summitu-ului RePatriot. ”Este extraordinar că această importantă manifestare va fi în Județul Suceava pentru că parteneriatul cu oamenii de afaceri aduce investiții și dezvoltare. Românii de pretutindeni sunt frații noștri și îi așteptăm acasă. Fraților veniți în Bucovina, vă așteptăm cu brațele deschise pe acest sfânt pământ românesc. Ușa mea este deschisă în permanență celor care doresc să investească în județ și se vor bucura de tot sprijinul autorităților”, a spus Flutur.

Cele trei ediții ale Summit-ului RePatriot din 2016, 2017 și 2018 au fost un succes, iar discuțiile antreprenorilor din Diaspora cu cei din România s-au concretizat în idei de business în sectoare precum IT, eficiență energetică, turism, agricultură, construcții și tehnologie. Pentru prima dată după mai bine de două decenii şi jumătate, oamenii de afaceri din Diaspora au fost chemaţi acasă pentru a fi invitaţi să investească în ţara lor de origine sau măcar să transfere o parte din know how-ul câştigat pe toate continentele. În 3-6 octombrie 2019 va avea loc a patra ediție a Summit-ului RePatriot, în Bucovina, unde sunt așteptați peste 300 de oameni de afaceri din Diaspora și România. Detalii suplimentare pe www.repatriot.ro/repatriot-summit.

Apelul RePatriot se bazează pe o chemare directă și se dă un puternic exemplu personal de implicare a mediului de afaceri și implicit o cerere directă de ieșire la acțiune pentru administrație:

„Noi acționăm și conectăm Diaspora cu Țara și dorim autoritățile locale alături de noi Până acum, noi, cei peste 150 de oameni de afaceri, implicați direct și voluntar în proiect, am mers prin Europa și în lume, ne-am întâlnit cu peste 6.500 de români, avem o prezență online văzută de peste 20 milioane oameni, am consiliat direct peste 1500 de persoane, am oferit suport educațional și de afaceri, am inspirat alte organizații să ne urmeze, am făcut un efort constant pentru a convinge instituțiile statului, societatea civilă și mass-media de importanța demersului nostru. Ne-am concentrat să promovăm un mesaj de încredere pentru investitori și să atragem și atenția autorităților asupra rolului pe care îl poate juca Diaspora în dezvoltarea țării.”

Apelul RePatriot-Romanian Business Leaders, a unor oameni de afaceri care contribuie destul de mult la bugetele locale, se încheie cu un îndemn adresat edililor, direct, foarte concret, cu acțiuni precise, printre care: parteneriat cu oameni de afaceri promotori ai ideilor, realizarea bazelor de date cu românii plecați, pentru a se ține legătura permanent, folosirea rețelelor sociale pentru conectare, transmiterea către românii de pretutindeni a oportunităților de joburi și de afaceri, organizarea Zilelor Diasporei în luna august, parteneriate și înfrățiri cu Basarabia și comunități românești din afara granițelor.

RePatriot este o comunitate constituită ca o platformă de inspirație, consiliere și informație care își propune să faciliteze accesul românilor din străinătate la oportunitățile din țară și vă dorim alături de noi în acest demers. Acest proiect este adresat românilor din Diaspora, a fost lansat de Romanian Business Leaders – www.rbls.ro, o organizație importantă care reunește antreprenori și lideri din mediul de afaceri românesc, contributori importanți la bugetele locale și la bugetul național.