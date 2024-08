CJ Suceava va aproba acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării în prima ședință a deliberativului a fost inițiat de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. Stimulentele financiare din veniturile proprii ale spitalului în limita bugetului aprobat.

Acordarea stimulentelor financiare se face în baza unui regulament propriu aprobat de Comitetul Director al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, în raport cu importanţa, complexitatea şi riscurile activităţii, nivelul studiilor, responsabilitatea personalului, cu condiţia respectării dispoziţiilor legale in materie de salarizare.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat după ce managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a solicitat acordarea acestor stimulente, în scopul asigurării unui echilibru între veniturile categoriilor de personal din cadrul spitalului, care nu au beneficiat de majorări salariale semnificative prin aplicarea Legii-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.