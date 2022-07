Consiliul Județean Suceava va lansa la sfârșitul acestei luni proiectul „Nuntă în Bucovina”. Anunțul a fost făcut de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, în deschiderea Festivalului Internațional „Întâlniri Bucovinene” de la Câmpulung Moldovenesc. Gheorghe Flutur a declarat că proiectul va fi lansat în mod oficial duminica viitoare, pe 31 iulie, la Pârteștii de Sus. „Este un proiect pe care l-am filmat anul trecut, nunta de acum 70 de ani din Bucovina, pe care o vom transmite pe mass media națională și internațională. Este ceva extraordinar. Și vă invit să veniți cei care vă faceți timp, pe 31 iulie, la Pârteștii de Sus, pentru că vreau să încurajez pensiunile să facă aceste nunți tradiționale”, a spus Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating