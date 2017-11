Consiliul Județean Suceava va fi prezent la Târgul de Turism al României care se va desfășura în perioada 16-19 noiembrie la Romexpo-București prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică unde va dispune de două standuri, unul de sine stătător și altul în cadrul standului României. Așa cum a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în standul României va fi promovat conceptul Suceava – destinație de excelență iar în standul propriu va fi promovată Bucovina, județul Suceava, cu accent pe programul ”Crăciun in Bucovina”. ”Vom avea prezentări si demonstrații practice de gastronomie si ale meșteșugarilor. Avem ca parteneri primării, asociații de turism, asociații ale meșteșugarilor și Asociația Produs în Bucovina”, a spus Flutur.

”Bucovina”, aplicație gratuită pentru promovarea zonei disponibilă pentru smartphone

El a subliniat că odată cu acest eveniment se dorește să se accentueze promovarea în mediul on-line a Bucovinei, a destinațiilor turistice din județul Suceava. Astfel, la târg va fi lansată aplicația ”Bucovina” disponibilă pentru telefoanele smart, filmul ”Patrimoniul cultural al municipiului Suceava”, realizat cu ajutorul tehnologiei VR (Virtual Reality) și filmul ”Suceava Destinație Europeana de Excelenta 2017”, film de prezentare, difuzat în cadrul Galei de premiere EDEN, cu Suceava pe locul I, fiind premiat un proiect depus de Consiliul Județeanprin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică . ”Materialele au fost realizate de întreprinzători privați, din fondurile acestora, în colaborare cu CNIPT care a pus la dispoziție date cu privire la evenimentele organizate în județul Suceava, descrierea obiectivelor turistice, a meșteșugurilor, muzeelor, caselor memoriale etc. Aplicațiile vor fi disponibile gratuit. Inițiativa a venit după apelurile făcute la întâlnirile cu cei care activează în turism, ca mediul privat să se implice mai mult în promovarea Bucovinei, a destinațiilor turistice din județul Suceava”, a mai spus Flutur.