Primăria municipiului Suceava va achiziționa cu bani europeni echipamente electronice necesare învățământului online pentru toate școlile. Proiectul inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi în valoare totală de 16,8 milioane de lei a fost aprobat cu unanimitate de voturi în ședința de îndată a Consiliului Local Suceava desfășurată astăzi și urmează a fi depus la Agenția de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț în vederea obținerii finanțării. Contribuția Primăriei Suceava este de 2% din valoarea proiectului adică 333.030 de lei. Vor fi achiționate peste 10.000 de echipamente electronice printre care 8.005 tablete, 805 laptopuri, 210 sisteme de stocare, 215 table interactive, camere web, proiectoare, routere, etc. Primarul Ion Lungu a ținut să precizeze că proiectul conține toate solicitările școlilor și că municipalitatea nu a tăiat nimic din propunerile făcute de unitățile de învățământ.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating