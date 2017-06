Consilierii locali suceveni au aprobat în ședința de joi un proiect pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare. Proiectul a fost inițiat de primarul Sucevei, Ion Lungu, împreună cu viceprimarul Marian Andronache. Ion Lungu a declarat că lucrările vor începe la soclul statuii și vor fi realizate în regim de urgență, fără să se mai aștepte avizul de la Ministerul Culturii. El a precizat că ulterior, reabilitarea statuii domnitorului să se facă printr-un alt proiect. Proiectul de reabilitare a soclului presupune refacerea acestuia cu plăci din travertin, reabilitarea și remontarea elementelor din bronz, montarea de sisteme de iluminat arhitectural și ambiental, refacerea și extinderea platformelor, și montarea de mobilier urban, respectiv bănci, jardiniere, arbori ornamentali și realizarea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, aflată în Parcul Cetăţii, este într-o stare avansată de degradare.